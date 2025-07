Kako navode, ekstremno toplo vreme sa temperaturama od 35 do 40 stepeni trajaće do 10. jula, a danas i sutra na snazi će biti crveni meteoalarmi RHMZ, što znači da je vreme veoma opasno.

Potencijalno je toplotni talas moguć i od 3. jula. Prognozirane vrednosti maksimalne dnevne temperature vazduha biće u domenu veoma opasne pojave od 4. jula u južnobanatskom okrugu, 6. i 7. jula na teritoriji Beograda, kolubarskog, mačvanskog, južnobanatskog i podunavskog okruga, od 6. do 9. jula u pomoravskom i moravičkom okrugu, 7. jula u srednjobanatskom okrugu, od 7. do 9. jula u borskom i zaječarskom okrugu a 9. jula u niškom i jablaničkom okrugu, stoji na sajtu Instituta Batut .

- Mozak je najosetljiviji ljudski organ na nedostatak kiseonika. Pogotovo sada leti, jer se naš organizam bori protiv toplote, protiv toplotnog udara, tako što širi krvne sudove i znoji se. I na taj način, širenjem krvnih sudova pada krvni pritisak . Ako neko inače ima niži krvni pritisak, onda dolazi do vrtoglavice, malaksalosti i na kraju može doći do kolapsa - kaže prim. dr Obradović.

- Ako je osoba malaksala, letargična, ima osećaj propadanja, vrtoglavice, ako to primetimo, treba da je spustimo, ako postoji mogućnost da legne. Noge i ruke, odnosno ekstremitete treba da podignemo naviše, da krv iz ekstremiteta dođe do mozga. Kada joj bude bolje, jer je krv došla do mozga, kiseonik je došao do mozga, onda damo, ako smo u mogućnosti, da popije u čaši vode razmućenu kašičicu soli, ili nešto slano da pojede, da popije vodu. Nikako je ne treba polivati vodom, ne šamarati je. Jer to su samo trenutni stresovi koji na trenutak možda sužavaju krvne sudove, malo daju mozgu kiseonik, ali to nije rešenje - napominje prim. dr Obradović.