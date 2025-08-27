Slušaj vest

Istraživači sa UCLA Health otkrili su četiri različita puta kroz koja se Alchajmerova bolest može razviti, na osnovu detaljne analize elektronskih zdravstvenih kartona. Ovo otkriće baca svetlo na načine na koje se bolest razvija tokom vremena, naglašavajući progresivne obrasce, a ne izolovane faktore rizika.

Nalazi, objavljeni u časopisu eBioMedicine, zasnovani su na dugoročnom pregledu medicinskih podataka skoro 25.000 pacijenata koji se čuvaju u skladištu zdravstvenih podataka Univerziteta u Kaliforniji. Da bi se osiguralo da se rezultati mogu široko primeniti, tim je takođe potvrdio svoje zaključke koristeći istraživački program „Svi mi“, koji odražava širok spektar demografskih podataka širom Sjedinjenih Država.

Za razliku od ranijih studija koje su izolovano posmatrale faktore rizika, ovaj pristup je pratio kako su se različite dijagnoze pojavljivale u nizu, ističući korak-po-korak progresije koje često dovode do Alchajmerove bolesti.

Povezani nizovi faktora rizika koji zajedno vode ka bolesti

- Otkrili smo da višestepene putanje mogu ukazivati na veće faktore rizika za Alchajmerovu bolest nego pojedinačna stanja - rekao je prvi autor Mingdžou Fu, student medicinske informatike na UCLA. Razumevanje ovih putanja moglo bi fundamentalno da promeni način na koji pristupamo ranom otkrivanju i prevenciji.

Istraživanje je identifikovalo četiri glavna klastera putanja:

Put mentalnog zdravlja: Psihijatrijska stanja koja dovode do kognitivnog pada



Psihijatrijska stanja koja dovode do kognitivnog pada Put blagog kognitivnog oštećenja: Postepeno napredovanje kognitivnog pada

Postepeno napredovanje kognitivnog pada Put encefalopatije: Stanja moždane disfunkcije koja se vremenom eskaliraju

Stanja moždane disfunkcije koja se vremenom eskaliraju Put vaskularnih bolesti:Kardiovaskularna stanja koja doprinose riziku od demencije

Kardiovaskularna oboljenja, svojim uticajem na cirkulaciju i funkciju mozga, značajno povećavaju rizik od razvoja demencije Foto: Shutterstock

Svaki put je pokazao različite demografske i kliničke karakteristike, što sugeriše da različite populacije mogu biti podložne različitim putevima progresije. Studija je otkrila da je približno 26 odsto dijagnostičkih progresija pokazalo konzistentan usmeren redosled. Na primer, hipertenzija je često prethodila depresivnim epizodama, što je zatim povećavalo rizik od Alchajmerove bolesti.

- Prepoznavanje ovih sekvencijalnih obrazaca, umesto fokusiranja na dijagnoze odvojeno, može pomoći kliničarima da poboljšaju dijagnozu Alchajmerove bolesti - rekao je glavni autor dr Timoti Čang, vanredni profesor neurologije na UCLA Health.

Kada su testirane na drugoj populaciji, ove složene putanje preciznije su predviđale rizik od Alchajmerove bolesti nego pojedinačne dijagnoze. To znači da bi lekari mogli da ih koriste za:

Poboljšanu podelu rizika: Identifikacija pacijenata sa visokim rizikom ranije u progresiji bolesti

Identifikacija pacijenata sa visokim rizikom ranije u progresiji bolesti Ciljane intervencije: Prekidanje štetnih sekvenci pre nego što napreduju

Prekidanje štetnih sekvenci pre nego što napreduju Personalizovanu prevenciju: Prilagođavanje strategija zasnovanih na individualnim obrascima razvoja

Validacija u istraživačkom programu „Svi mi“ – raznolikoj, nacionalno reprezentativnoj kohorti – potvrdila je da se ovi obrasci putanje primenjuju na različite populacije i demografske grupe.

Demencija je bolest koja polako narušava pamćenje i razmišljanje, otežavajući svakodnevni život Foto: Shutterstock

Zaključak Tim je analizirao podatke od 5.762 pacijenta i identifikovao 6.794 jedinstvene putanje razvoja Alchajmerove bolesti. Koristeći napredne računarske tehnike kao što su dinamičko prilagođavanje vremena, mašinsko učenje i analiza mreža (veštačka inteligencija), istraživači su pratili kako se dijagnoze pojavljuju i međusobno povezuju tokom vremena, otkrivajući obrasce koji vode do bolesti.