Retinitis pigmentosa (RP) je grupa naslednih očnih bolesti koje postepeno dovode do gubitka vida. Ova retka neurodegenerativna bolest izaziva propadanje fotoreceptorskih ćelija u mrežnjači , što vremenom dovodi do sve slabijeg noćnog vida, sužavanja vidnog polja, a u nekim slučajevima i gubitka centralnog vida .

U okviru studije korišćeni su miševi oba pola sa mutacijom na proteinu rodopsinu (RHO P23H), koji ima ključnu uloguuprepoznavanju svetlosti u mrežnjači. Upravo ta mutacija dovodi do razvoja retinitis pigmentose. Naučnici su već kod dvomesečnih ženki miševa uočili ozbiljne poremećaje u sloju fotoreceptora, dok su mužjaci sa istom mutacijom imali znatno blaže promene. To je ukazalo na to da bolest brže napreduje kod ženki i da postoji razlika u njenom toku u zavisnosti od pola.