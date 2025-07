Veliki kašalj ili pertusis je veoma zarazna infektivna bolest, koja može izazvati tešku bolest kod svih uzrasta. Prenosi se kapljičnim putem (kašljanjem ili kijanjem) ili direktnim kontaktom sa sekretom iz zadnjeg dela nosa inficirane osobe. Veoma je zarazna, znatno zaraznija od gripa i COVID-19 , gde zaražena osoba može da zarazi i do 17 drugih osoba.

Treća faza, koja kao i druga traje nekih 6 nedelja, dovodi do postepenog smanjivanja kašlja i on na kraju potpuno nestaje. Budući da može da traje i do tri meseca, u Kini se veliki kašalj naziva još i stodnevni kašalj.