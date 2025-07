Kako vaša koža stari, njena sposobnost da se nosi sa fizičkim stresom slabi, što dovodi do gužvanja i nabora. Ali kako se to tačno dešava?

Naučnici su dugo nagađali zašto starija koža stvara bore . Često su krivili genetiku, oštećenja od sunca ili gubitak proteina poput kolagena i elastina. Međutim, do sada te teorije nisu bile testirane na stvarnoj ljudskoj koži.

Dr Gaj German , vanredni profesor biomedicinskog inženjerstva, sa timom je proučavao uzorke kože osoba starih od 16 do 91 godine. Korišćen je tenzometar male sile koji je istezao kožu u jednom pravcu.

„Vaša koža zapravo nikada nije potpuno opuštena. Čak i u mirovanju, unutar nje postoje tenzije koje je vuku u različitim pravcima – to je glavni pokretač bora.“

Ovo je prva studija koja koristi prave ljudske uzorke da bi objasnila mehaničke uzroke nastanka bora. Do sada su modeli samo nagađali o slabijoj dermalnoj strukturi – sada imamo konkretne dokaze.

Studija objavljena u časopisu Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials predstavlja prekretnicu za dermatološku nauku i industriju lepote, razbijajući zablude i postavljajući čvrstu naučnu osnovu za razumevanje starenja kože.