Slušaj vest

Američka agencija za hranu i lekove (FDA) odobrila je novi lek pegcetacoplan za lečenje dve izuzetno retke, ali ozbiljne bolesti bubregaC3 glomerulopatije (C3G) i primarnog imunokompleksnog membranoproliferativnog glomerulonefritisa (IC-MPGN). Ova terapija može da se primenjuje kod pacijenata uzrasta 12 godina i starijih, uključujući i one koji su doživeli povratak bolesti nakon transplantacije bubrega.

Ove bolesti polako, ali progresivno oštećuju glomerule – sitne filtere u bubrezima, koji uklanjaju višak tečnosti i štetne materije iz krvi. Bez pravovremenog lečenja, oštećenje može da dovede do potpunog otkazivanja bubrega.

Pegcetacoplan je prvi specifični lek odobren za ove dve dijagnoze, a u apotekama će se nalaziti pod komercijalnim nazivom Empaveli.

Klinička ispitivanja dala obećavajuće rezultate

Odobrenje FDA zasnovano je na rezultatima kliničke studije treće faze pod nazivom VALIANT, u kojoj su učestvovali pacijenti sa C3G i primarnim IC-MPGN.

bubrezi shutterstock_1012277629.jpg
Mnogi oboleli su mlade osobe, pa je rana terapija ključna za očuvanje bubrega Foto: Shutterstock

Rezultati su pokazali da je pegcetacoplan:

  • Smanjio nivo proteina u urinu za 68%, što je ključni pokazatelj aktivnosti bolesti;
  • Stabilizovao bubrežnu funkciju, usporavajući napredovanje bolesti;
  • Znatno smanjio taloženje C3 komplementa u bubrezima – čak 71% pacijenata nije imalo preostale naslage pri kontrolnim pregledima.

Zašto je ovo važno

Odobrenje pegcetacoplana znači da pacijenti koji do sada nisu imali specifičan lek za svoju dijagnozu – konačno dobijaju prvu ciljanu terapiju. Mnogi od njih su mlade osobe, pa je rana intervencija ključna za očuvanje funkcije bubrega i izbegavanje dijalize ili transplantacije.

Izvor: Nephcure.org/Zdravlje.kurir.rs

Kako prepoznati terminalnu bubrežnu slabost? Nefrolog otkriva 3 načina lečenja i prednosti transplantacije

Ne propustiteZdravljePet zabluda o visokom pritisku: Mogu vas koštati zdravlja i života - otkrijte šta je istina
merenje pritiska shutterstock_603021245.jpg
Saveti stručnjakaŠta znači povišena mokraćna kiselina u krvi? Evo koji su najčešći simptomi i da li može biti opasna po zdravlje
shutterstock_1206066058 copy.jpg
Prevencija kao gara…Hronična bolest bubrega se često razvija tiho: Evo koje analize su važne
pregled bubrega shutterstock_2160806643.jpg
ZdravljeOdsustvo simptoma bolesti bubrega ne znači da problem ne postoji: Evo koje analize su važne
pregled bubrega shutterstock_2160806643.jpg