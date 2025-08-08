Nokti urađeni sa gel lakom koji se stavljaju u UV lampu

Lista Evropske komisije - uključuje trimetilbenzoil difenilfosfin oksid (TPO). TPO se koristi u nekim UV gelovima i hibridnim lakovima za nokte, pomažući proizvodu da se stvrdne i očvrsne pod UV svetlošću. Ranije je bio dozvoljen samo za profesionalnu upotrebu, ali sada će biti zabranjen u svim uslovima.

Sedma CMR omnibus uredba stupiće na snagu 1. septembra 2025. godine. Od tog datuma, proizvodi koji sadrže pogođene sastojke više se ne smeju prodavati ili stavljati na tržište.

Šta je TPO supstanca?

TPO (Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide) je fotoinicijator – hemijska supstanca koja omogućava učvršćivanje (polimerizaciju) gel lakova kada se izlože UV ili LED svetlu.

TPO se smatra efikasnim, ali:

Može izazvati iritaciju kože i alergijske reakcije kod osetljivih osoba.

Toksični efekti, posebno kod dugotrajne i česte upotrebe (npr. kod manikira koji često koriste gel lakove).

UV lampe za nokte koriste ultraljubičasto zračenje kako bi brzo očvrsnule gel lakove, omogućavajući dugotrajan i sjajan manikir Foto: Profimedia

Lampe za nokte takođe su štetne

Da bi se učvrstio gel lak za nokte, koristi se UV lampa. Nedavna studija objavljena u časopisu Nature otkrila je da zračenje ovih lampi može izazvati mutacije ćelija koje su povezane sa rakom kože.