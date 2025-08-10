Slušaj vest

Institut za transfuziju krvi Srbije ponovo poziva građane da doniraju krv. Rezerve krvi su trenutno na jednodnevnom nivou uz izuzetno nepovoljnu distribuciju krvnih grupa. Smanjene su rezerve svih krvnih grupa, osim AB, a kritično stanje je kod grupa B negativna i O pozitivna i negativna. Za zadovoljenje svih potreba zdravstvenih institucija neophodno je da zalihe krvi budu na trodnevnom nivou.

Krv možete dati svakog radnog dana u Institutu za transfuziju krvi Srbije, radnim danima od 7 do 19 časova i subotom od 8 do 15 časova. I danas (10. avgusta) su mobilne ekipe Instituta na terenu, te možte dati krv i na sledećim lokacijama:

  • Malo Crniće, Kalište, Osnovna škola od 10-14 časova
    Novi Beograd, Delta City, autobus od 11-15 časova
    Palilula, BIG Fashion, autobus od 11-15 časova

Raspored mobilnih ekipa za naredne dane možete pogledati na sajtu Instituta za transfuziju krvi Srbije (www.itks.rs).

