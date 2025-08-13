Slušaj vest

Istraživanje objavljeno u Nature Medicine otkriva obećavajuće rezultate u kliničkom ispitivanju eksperimentalne vakcine pod nazivom ELI-002 2P, koja ima potencijal da smanji šanse za povratak raka pankreasa i debelog creva kod pacijenata visokog rizika.

Ova "off-the-shelf", odnosno univerzalna vakcina, ciljano deluje na mutacije gena KRAS - prisutne kod oko 90 odsto pacijenata sa rakom pankreasa i 50 odsto kod raka debelog creva. Umesto personalizovanih mRNA terapija, koje se prave po meri pacijenta, ova vakcina je već pripremljena za širu upotrebu.

U kliničkoj studiji faze 1 (AMPLIFY-201) učestvovalo je 25 pacijenata - 20 sa rakom pankreasa i pet sa rakom debelog creva - kod kojih je bolest već bila hirurški uklonjena, ali je i dalje postojao rizik od recidiva. Tehnologija vakcine omogućava da aktivne supstance stignu direktno u limfne čvorove i podstaknu snažan imunološki odgovor.

Rezultati su obećavajući Nakon prosečno 19,7 meseci praćenja, pacijenti sa jakim T-ćelijskim odgovorom nisu imali povratak bolesti, dok je kod onih sa slabijim odgovorom period bez bolesti bio oko tri meseca.

Rizik od smrti smanjen je za 77 odsto, a rizik od recidiva za 88 odsto kod onih sa izraženim imunim odgovorom.

Vakcina je izazvala i tzv. „antigensko širenje" — imuni sistem je prepoznao dodatne tumorske antigene.

Terapija je bila bezbedna i pacijenti su je dobro podneli.

- Ovo istraživanje otvara vrata novoj generaciji imunoterapija kod karcinoma sa mutacijama KRAS, što je do sada bila jedna od najvećih terapijskih prepreka. Iako se radi o ranoj fazi, potencijal da univerzalna vakcina smanji rizik od povratka bolesti kod ovako agresivnih karcinoma je zaista značajan – izjavio je dr Mandeep Singh, načelnik onkologije, Art of Healing Cancer, Nju Delhi.

Kako smanjiti rizik od raka pankreasa i debelog creva?

Stručnjaci ističu da i pored genetskih faktora, stil života ima veliku ulogu u prevenciji:

Održavajte zdravu telesnu težinu — gojaznost povećava rizik za oba tipa raka.

— gojaznost povećava rizik za oba tipa raka. Pravilna ishrana — birajte namirnice bogate vlaknima (integralne žitarice, voće, povrće), a ograničite crveno i prerađeno meso.

— birajte namirnice bogate vlaknima (integralne žitarice, voće, povrće), a ograničite crveno i prerađeno meso. Redovno vežbanje — barem 150 minuta umerenog fizičkog napora nedeljno.

— barem 150 minuta umerenog fizičkog napora nedeljno. Kontrola unosa alkohola i prestanak pušenja — oba faktora dokazano povećavaju rizik od raka pankreasa i debelog creva.

— oba faktora dokazano povećavaju rizik od raka pankreasa i debelog creva. Preventivni pregledi — kolonoskopija i druge skrining metode omogućavaju rano otkrivanje i uspešnije lečenje.