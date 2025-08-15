Slušaj vest

Doktorka Ljiljana Mirković, predsednica radnih grupa za izradu nacionalnih vodiča, izjavila je da je cilj da se spreči akušersko nasilje i poboljša komunikacija između ginekologa i porodilja.

Ljiljana Mirković, gostujući u Beogradskoj hronici, rekla je da akušersko nasilje nije nov problem, već je poznato još od osamdesetih godina. Istakla je da je važno iskoreniti ovu pojavu, posebno u zemljama kao što je Srbija, gde je natalitet nizak.

- Mislim da će vodiči pomoći jer su to jedini mogući odgovor struke da se promeni loša praksa. Akcenat je na odnosu prema pacijentkinjama i komunikaciji između lekara i trudnica, što se ne uči na fakultetu, a u svetu se stalno unapređuje - navela je Mirkovićeva.

Prema njenim rečima, vodič za porođaj moraju da pročitaju svi zdravstveni radnici uključeni u porođaj.

Iako nije pravno obavezujući akt, iza njega stoje Medicinska akademija, Ministarstvo zdravlja, Republička stručna komisija i 12 izabranih profesora sa bogatim pedagoškim i kliničkim iskustvom.

- Bez obzira što nije obavezujući, načelnici i direktori bolnica moraju da se pobrinu da vodič zaživi - naglasila je doktorka Mirković.

Pozitivno iskustvo mame sa sedamoro dece

O nacionalnim vodičima, koji bi trebalo da olakšaju porođaj i trudnoću ženama u Srbiji, do sada nije stigao nijedan komentar ili predlog. S druge strane, mnogi poznaju nekoga ko je imao loše iskustvo u porodilištu, koje želi što pre da zaboravi.

Jedna je priča majke koja je rodila sedmoro dece, a druga priča novinarke koja je sabrala loša iskustva iz jednog porodilišta u Srbiji.

Odnos lekara i trudnice tokom porođaja je ključan jer značajno utiče na njeno emocionalno stanje Foto: Shutterstock

U porodici Ivanišević iz Surduka žive tata Đorđe, mama Emilija i sedmorica sinova. Emilija kaže da je prvi porođaj trajao osamnaest i po sati, uz indukciju, a svaki sledeći je bio nešto kraći.

Za vreme korone porodila se u privatnoj bolnici, a ostalih šest puta u porodilištu Kliničko-bolničkog centra "Dr Dragiša Mišović".

- Svi doktori bili su ljubazni i profesionalni. Učinili su da se osećam bezbedno i sigurno - priča Emilija.

Porođaji su bili naporni i iscrpljujući, ali fizičke aktivnosti, razgovori sa lekarima i podrška supruga pomogli su joj da prevaziđe strahove i nesigurnosti.

O tome da ima samo dobra iskustva najbolje svedoči to što planira još dece.

Nasilje u najranjivijem trenutku

S druge strane, Dejana Cvetković, novinarka iz Vranja, koja je radila istraživanje o iskustvima žena prilikom porođaja, razgovarala je sa oko sedamdeset porodilja. Negativna iskustva uglavnom su vezana za verbalno nasilje, ali bilo je i fizičkog.

- Najveći utisak ostavilo mi je svedočenje o šamaranju porodilja, a kada sam razgovarala sa tadašnjom načelnicom ginekologije, ona mi je rekla da je to rutinska praksa. To nehumano postupanje, kada je nekom u najranjivijem trenutku života potrebna emotivna podrška, je neprihvatljivo - navodi Cvetkovićeva.

Ona ističe i problem sa epiduralnom anestezijom, kao i nemogućnost prisustva muža ili bliskih rođaka porođaju.

Epiduralna anestezija ublažava bol tokom porođaja, omogućavajući trudnici da ostane budna i prisutna Foto: Shutterstock

- Bilo je najavljeno 2019. godine da će epiduralna anestezija biti dostupna svim porodiljama, ali praksa pokazuje da je samo nekoliko žena dobilo ovu vrstu anestezije, a porođaji se i dalje često obavljaju bez anestezije. U Vranju takođe ne postoji mogućnost prisustva bliske osobe na porođaju - kaže novinarka.

Dejana je saznala i da se žene iz Vranja koje mogu sebi da priušte, porođaju u Severnoj Makedoniji.

Od 2021. godine, nakon što je ova priča objavljena, pokrenuta su četiri sudska postupka, ali nijedan još nije dobio epilog. Prošle godine u javnost su dospela dva slučaja zbog kojih je smenjen načalnik ginekologije Opšte bolnice u Vranju.