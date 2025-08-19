Slušaj vest

Sidart Nandjala (14), indijsko-američki tinejdžer, razvio je uz pomoć veštačke inteligencije Circadian AI - aplikaciju koja uz pomoć mikrofona pametnog telefona može da prepozna rane znake srčanih oboljenja.

Kako funkcioniše?

Statistika u Srbiji

U Srbiji, bolesti srca i krvnih sudova su glavni uzročnik mortaliteta, naglašava Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut". U 2021. godini, od ukupnog broja umrlih, 41.4 odsto je bilo uzrokovano ovim bolestima

Brzi skrining iz džepa

Testirano je na više od 18.500 pacijenata u SAD-u i Indiji, a aplikacija je pokazala tačnost veću od 96 odsto.

Iako ne može zameniti klasične EKG preglede, zamišljena je kao brzi alat za pre-skrining, posebno koristan u udaljenim i slabije opremljenim zajednicama.

shutterstock_1517780477.jpg
Zdravlje srca je osnova celokupnog zdravlja i ključno za dug i kvalitetan život Foto: Shutterstock

Zaključak

Sidart iza sebe već ima i jeftinu protezu ruke, kao i STEM inicijativu za mlade, a planira da aplikaciju proširi i na detekciju plućnih bolesti.

Izvor instagram: Tehnoloskisvet/Zdravlje.Kurir.rs

