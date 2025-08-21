DA LI STE ZNALI?

Procene pokazuju da čak trećina Amerikanaca tokom dana doživljava prekomernupospanost – stanje poznato kao prekomerna dnevna pospanost (EDS), koje može biti pokazatelj ili uzrok ozbiljnih zdravstvenih problema, poput kardiovaskularnih bolesti, gojaznosti i dijabetesa.

Nova studija, koju su sproveli istraživači iz Masаčusets dženeral Brigham bolnice i Medicinskog centara Bet Izrael Dikonis. identifikovala je nekoliko molekula u krvi – poznatih kao metaboliti – koji su povezani sa ovim stanjem. Rezultati ukazuju na to da i unutrašnji biološki procesi, poput nivoa hormona, kao i spoljašnji faktori poput ishrane, mogu uticati na rizik od razvoja EDS-a.

- Naše istraživanje sugeriše da genetika i ishrana mogu igrati ključnu ulogu u razvoju EDS-a. Kako sve bolje razumemo biološku osnovu ovog stanja, postaje jasnije zašto se ono javlja, kako ga prepoznati na vreme i kako pomoći pacijentima - izjavio je dr Tarik Fakih, glavni autor studije i istraživač na postdoktorskim studijama u Odeljenju za poremećaje spavanja i cirkadijalnog ritma bolnice Brigham and Women’s.

Ishrana oblikuje vašu budnost

Istraživački tim analizirao je 877 različitih metabolita – molekula koji se prirodno nalaze u telu, a na čije nivoe utiču ishrana i hormoni – koristeći uzorke krvi više od 6.000 učesnika obuhvaćenih velikom populacionom studijom.

Paralelno su prikupljeni i podaci iz upitnika o navikama spavanja i učestalosti dnevne pospanosti, a dobijeni rezultati dodatno su potvrđeni kroz nezavisne studije sprovedene u Sjedinjenim Američkim Državama, Velikoj Britaniji i Finskoj.

Namirnice bogate omega-3 masnim kiselinama mogu da pomognu Foto: Shutterstock

Identifikovano je sedam metabolita koji su direktno povezani sa EDS-om, uz tri dodatna metabolita kod kojih je zapažena razlika u zavisnosti od pola (ova tri metabolita nisu pomenuta u studiji). Otkriveno je da su omega-3 i omega-6 masne kiseline – koje su tipične za mediteransku ishranu – povezane sa smanjenim rizikom od EDS-a.

S druge strane, metaboliti poput tiramina (prisutnog u fermentisanoj i prezreloj hrani) povezani su sa povećanom dnevnom pospanošću, naročito kod muškaraca. Metaboliti polnih hormona, poput progesterona, povezani su sa regulacijom sna, uključujući i proizvodnju melatonina.

Umesto zaključka

Naučnici ističu da bi rezultati mogli otvoriti put ka razvoju novih terapijskih pristupa, uključujući promene u ishrani ili upotrebu određenih lekova. Ipak, upozoravaju i na neka ograničenja studije, kao što su oslanjanje na samoprocenu pospanosti putem upitnika i izazovi u preciznom tumačenju nivoa metabolita.

Manjak pogesterona je takođe označen kao krivac Foto: Shutterstock

Sledeći koraci, kako navode autori, mogli bi uključivati sprovođenje kliničkih ispitivanja kako bi se utvrdilo da li promene u ishrani – poput unošenja omega-3 i omega-6 masnih kiselina – mogu doprineti smanjenju dnevne pospanosti.

- Kliničko ispitivanje bi bio važan sledeći korak i moglo bi nam pomoći da razumemo ulogu ishrane u regulaciji budnosti i smanjenju rizika od EDS-a - zaključio je dr Fakih.