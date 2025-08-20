Slušaj vest

"Manje spajanje" (minor splicing) je ređi, specifičan genetski proces u ćelijama koji pomaže da se određeni delovi genetskog materijala pravilno obrade kako bi ćelija normalno funkcionisala.

U studiji objavljenoj u časopisu EMBO Reports, istraživači su pokazali da blokiranje ovog RNK procesa može značajno usporiti rast tumora jetre, pluća i želuca, a da pri tome zdrave ćelije ostanu gotovo netaknute.

Nova meta u borbi protiv raka

Tim istraživačkog instituta WEHI koristio je životinjske modele i ljudske ćelijske linije kako bi pokazao da je ovaj pristup posebno efikasan protiv tumora izazvanih čestim mutacijama u KRAS genu, koje su među najotpornijim i najraširenijim solidnim tumorima.

Istraživači su utvrdili da smanjenje aktivnosti proteina RNPC3, ključnog za manji spajanje, izaziva oštećenje DNK u ćelijama raka. To zatim aktivira prirodni odbrambeni mehanizam ćelijske smrti putem p53 puta – jednog od najvažnijih sistema zaštite organizma od raka.

Blokiranjem procesa manjeg spajanja, p53 put se aktivira i izaziva smrt ćelija raka, dok zdrave ćelije uglavnom ostaju pošteđene. Ovo otvara vrata ka razvoju terapija koje su efikasnije i manje toksične od konvencionalnih metoda.

- Naš pristup ne cilja samo specifične mutacije, već remeti osnovni proces na koji se rak oslanja - istakla je prof. Joan Heath iz WEHI-ja. To znači da bi potencijalno mogao koristiti mnogo širem krugu pacijenata.

Istraživači su otkrili da smanjena aktivnost proteina RNPC3, koji je ključan za proces manjeg spajanja, dovodi do oštećenja DNK u ćelijama raka Foto: Shutterstock

Potraga za novim lekovima već je u toku

U saradnji sa Nacionalnim centrom za otkrivanje lekova, tim istraživača je već započeo testiranje više od 270.000 molekula kako bi identifikovali potencijalne supstance koje selektivno inhibiraju manje spajanje.

Istraživanje nagoveštava širok terapeutski potencijal, jer je strategija testirana na više vrsta tumora i modela, uključujući zebrice, miševe i ljudske ćelije raka.

Umesto zaključka

Nova otkrića nude nadu u borbi protiv agresivnih i terapijski rezistentnih karcinoma. Umesto da se bore protiv posledica mutacija, naučnici sada ciljaju temeljni mehanizam koji omogućava rast tumora — sa potencijalom da promeni način lečenja raka u budućnosti.