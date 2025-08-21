DA LI STE ZNALI?

Prema rezultatima studije, žene koje se porode pre 21. godine imaju čak četiri puta veću verovatnoću da obole od ozbiljnih metaboličkih poremećaja — stanja koja utiču na način na koji telo pretvara hranljive materije u energiju, i koja često imaju trajne posledice po zdravlje.

Istraživanje, zasnovano na analizi zdravstvenih podataka skoro 200.000 žena iz baze UK Biobank, identifikovalo je 126 genetskih markera povezanih sa ranim reproduktivnim događajima. Rezultati pokazuju da rano majčinstvo značajno povećava rizik od dijabetesa tipa 2, srčane insuficijencije i gojaznosti.

Rano sazrevanje – veći rizik od bolesti

Jedan od ključnih nalaza je i veza između ranog porođaja i povišenog indeksa telesne mase (ITM), što je dodatni faktor rizika za brojne bolesti.

Pored toga, devojčice koje uđu u pubertet pre 11. godine takođe su podložnije oboljenjima povezanim sastarenjem, što ukazuje da nije samo rano majčinstvo, već i rani početak reproduktivnog razvoja faktor koji utiče na zdravlje u starijem dobu.

- Vreme je važnije nego što smo ranije mislili. Što ranije telo uđe i izađe iz reproduktivne faze, to više deluje kao okidač za ubrzano biološko starenje i povećanu sklonost hroničnim bolestima, izjavio je vodeći autor studije.

Suprotno tome, žene koje kasnije ulaze u pubertet i kasnije rađaju, izgleda da imaju određeni stepen biološke zaštite. Kasnije reproduktivne faze povezuju se sa manjim rizikom od bolesti poput Alchajmerove, kao i sa dužim životnim vekom.

Žene koje kasnije sazrevaju i rađaju imaju manji rizik od bolesti poput Alchajmerove Foto: Shutterstock

Edukacija i podrška

Rani porođaj i pubertet mogu značajno uticati na zdravlje žena u kasnijem životu. Autori studije ističu važnost javnozdravstvenih inicijativa koje promovišu reproduktivno obrazovanje i podršku mladim devojkama, kao deo strategije za unapređenje dugoročnog zdravlja žena.