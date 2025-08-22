mladić pokazuje na flaster na ruci nakon davanja krvi

Rezerve krvi u Srbiji su na minimumu i postoji opasnost da neke operacije zbog toga budu odložene, izjavila je FoNetu portparolka Instituta za transfuziju Srbije Mirjana Knežević.

Ona je precizirala da su najproblematičnije zalihe nulte krvne grupe, dok se na njihovoj stranici može videti da je kritična i A pozitvna.

- Dešavalo se da takozvane hladne operacije budu odložene. Moraju da postoje rezerve za najkritičnije i vitalno ugrožene pacijente, ali i svi ostali pacijenti mogu da se suoče s time da se operacija odloži - navela je Knežević.

Da bi se to predupredilo, potreban veći odziv davalaca krvi, rekla je ona.

- Suočavamo se sa ozbiljnom situacijom i važno je da se svi naši građani koji ispunjavaju uslove, da su zdravi i imaju između 18 i 65 godina, sete da je krv potrebna svakog dana i da u skorije vreme daju krv na nekom od brojnih punktova Instituta za transfuziju - poručila je Knežević.

Najproblematičnije zalihe nulte krvne grupe, ako i A pozitivne Foto: Shutterstock

Gde možete dati krv?

Krv možete dati direktno u Institutu za transfuziju krvi Srbije, Svetog Save 39 u Beogradu, i to:

radnim danima od 07 č do 19 č

subotom i praznicima od 08 č do 15 č

Mobilne ekipe će se tokom vikenda nalaziti na sledećim lokacijama:

Subota (23. avgust)

Stari grad, Beo Zoo Vrt, autobus 10-14 č

Voždovac, Tržni centar „Banjica“, autobus 11-15 č

Nedelja (24. avgust)

Lazarevac, Retail Park Stop Shop, autobus 10-15 č

Rakovica, BIG, autobus 11-15 č