Slušaj vest

Tim naučnika je u okviru studije ispitivao 94 hemijske supstance i njihov uticaj na bakteriju Ešerihije koli, posebno na procese koji kontrolišu razmenu materija između ćelije i njenog okruženja.

Utvrđeno je da oko trećina ispitivanih supstanci ometa rad gena zaduženih za kontrolu razmene materija između ćelije i njenog okruženja. Ipak, kofein se posebno izdvojio – smanjio je sposobnost Ešerihije koli da apsorbuje određene antibiotike, uključujući i fluorohinolona (grupa lekova koja se koristi se za lečenje različitih bakterijskih infekcija).

Supstance koje sistematski utiču na gene bakterija

- Naši podaci pokazuju da nekoliko supstanci može suptilno, ali sistematski uticati na regulaciju gena kod bakterija - kaže mikrobiolog Kristof Binsfeld sa Univerziteta u Vircburgu u Nemačkoj.

Ovo je deo tekućeg istraživanja onoga što je poznato kao rezistencija na antibiotike niskog nivoa. Ne one potpuno razvijene vrste, gde se bakterije prilagođavaju da direktno pružaju otpor ciljanim tretmanima, već suptilnijih efekata koje pokreću promene u načinu na koji geni funkcionišu i načinu na koji ove mikrobe reaguju na svoje okruženje.

Već znamo da bakterije poput E. koli koriste ove adaptivne reakcije kako bi maksimalizovale svoje šanse za preživljavanje u bilo kom okruženju u kojem se nađu. Ono što nije poznato su precizni biološki mehanizmi koji se koriste, a koji naučnicima mogu reći više o tome kako bakterije patogene ostaju žive i kako bismo ih mogli pobediti.

Ešerihija koli je bakterija koja normalno živi u crevima ljudi i životinja, ali neke njene vrste mogu izazvati infekcije Foto: Shutterstock

Kofein menja aktivnost proteina Rob

Analiza je pokazala da određeni protein nazvan Rob igra veću ulogu nego što se ranije mislilo u kontroli onoga što ulazi i izlazi iz bakterijskih ćelija. Bio je uključen u oko trećinu svih promena koje su istraživači primetili, uključujući i one izazvane unosom kofeina.

- Kofein pokreće kaskadu događaja počevši od genskog regulatora Rob i kulminirajući promenom nekoliko transportnih proteina u E. koli – što zauzvrat dovodi do smanjenog unosa antibiotika - kaže biološka inženjerka Ana Rita Bročado sa Univerziteta u Tibingenu u Nemačkoj.

Slabljenje antibiotika se ne javlja kod svih bakterija

Još jedno otkriće istraživača bilo je da efekat slabljenja antibiotika nije primećen kod Salmonele , još jedne štetne bakterije blisko srodne E. koli. Ova reakcija izgleda da se odnosi samo na određene vrste bakterija.

Postoji nekoliko načina na koje se istraživanje može unaprediti, kako bi se dobila preciznija predstava o čemu se ovde radi, ali bolje razumevanje ove niskog nivoa otpornosti na antibiotike je neophodno kako bi terapijski pristupi bili što efikasniji.

- Na osnovu ovih nalaza, predviđamo izazovan, ali neizbežan i važan zadatak u mapiranju ključnih determinanti transportnih funkcija kod različitih bakterija - pišu istraživači u svom objavljenom radu.

Zaključak Ovo istraživanje je rađeno u laboratoriji, pa nije jasno kako bi kafa uticala na antibiotike kod ljudi i koliko bi je trebalo piti. To treba dodatno ispitati.