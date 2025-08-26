Slušaj vest

Kako se navodi u studiji objavljenoj u Nature Medicine - ovo je prvi poznat slučaj transplantacije svinjskih pluća ljudskom telu.

Prema rečima naučnika Nacionalnog kliničkog istraživačkog centra za respiratorne bolesti u južnom kineskom gradu Guangdžou, svinjska pluća, koja su transplantirana u ljudskog primaoca sa moždanom mrtvom osobom, „održala su održivost i funkcionalnost“ 216 sati (devet dana) bez infekcije ili odbacivanja od strane domaćina.

Pacijent, 39-godišnji muškarac, bio je moždano mrtav, a saglasnost za eksperiment dala je njegova porodica. Iako nisu odmah zabeleženi znaci odbacivanja organa, već nakon jednog dana došlo je do komplikacija – zadržavanje tečnosti i poremećaj cirkulacije, što je na kraju dovelo do prekida eksperimenta.

Pluća su imala šest genetskih izmena, a svinja-donor je uzgajana u strogo kontrolisanim uslovima. Istraživači napominju da su pluća znatno složenija za transplantaciju u odnosu na srce ili bubrege, jer obavljaju brojne funkcije i direktno su izložena spoljnom okruženju.

Dr Adam Grisemer, transplantacioni hirurg sa Univerziteta Njujork, koji nije učestvovao u studiji, komentarisao je:

- Niko se ne bi prijavio za transplantaciju pluća koja traju devet dana, ali ovakve studije su ključne – ne možemo pretpostaviti da će životinjski modeli savršeno odražavati ono što se dešava kod ljudi.

Uprkos izazovima, stručnjaci veruju da bi svinjski organi jednog dana mogli da ublaže globalnu krizu donacija. U SAD-u je prošle godine više od 100.000 ljudi čekalo transplantaciju, dok je urađeno nešto više od 48.000 operacija. Svakog dana u proseku 13 ljudi umre čekajući organ.

U Srbiji više od 1.800 građana čeka na transplantaciju U Srbiji više od 1.800 građana trenutno čeka na donirani organ, od kojih je četrdesetoro dece na hroničnom programu hemodijalize. Iako su ovogodišnji rezultati nešto bolji, zabrinjava činjenica da je u poslednjih pet godina prosečan broj transplantacija u našoj zemlji bio svega 17 godišnje, što jasno ukazuje na potrebu za hitnim sistemskim promenama.