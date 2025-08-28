Slušaj vest

U revolucionarnoj studiji, istraživači sa Medicinskog fakulteta Univerziteta u Indijani i Instituta Regenstrif otkrili su da se osobe čiji je roditelj umro od bolesti jetre suočavaju sa više nego dvostrukim rizikom od razvoja hepatitisa povezanog sa alkoholom, jednog od najsmrtonosnijih oblika bolesti jetre, u poređenju sa sličnim teškim pijancima bez te porodične istorije.

Istraživači su istraživali uticaj smrtnosti roditelja od bolesti jetre na razvoj i ishode hepatitisa povezanog sa alkoholom kod odrasle dece. U SAD skoro 20.000 ljudi umre od alkoholne bolesti jetre svake godine, prema podacima Nacionalnog saveta za alkoholizam i zavisnost od droga.

Težak i često fatalan oblik bolesti jetre

Hepatitis povezan sa alkoholom je težak i često fatalan oblik bolesti jetre povezane sa alkoholom. Iako je prekomerna upotreba alkohola ključni faktor rizika, precizni biološki mehanizmi koji uzrokuju da neki teški konzumiraju alkohol, dok drugi, razviju hepatitis povezan sa alkoholom, nisu ostali nejasni.

Studija je analizirala podatke iz dve velike, multicentrične kohorte, uključujući pacijente sa hepatitisom povezanim sa alkoholom i osobe koje mnogo konzumiraju alkohol bez značajnog oboljenja jetre. Istraživači su dokumentovali da je poremećaj upotrebe alkohola kod roditelja bio čest u obe grupe, ali je smrt roditelja usled bolesti jetre – a ne samo istorija upotrebe alkohola – bila povezana sa povećanim rizikom od hepatitisa povezanog sa alkoholom.

Jetra je najveća žlezda i drugi organ po veličini u ljudskom organizmu. ''Tihi je organ'', ne buni se, pa je uglavnom zanemarujemo dok nešto ozbiljno ne krene po zlu.

Osobe čiji je roditelj umro od bolesti jetre suočavaju sa više nego dvostrukim rizikom od razvoja hepatitisa povezanog sa alkoholom Foto: Shutterstock

Autori studije naglašavaju da bi identifikacija osoba sa porodičnom istorijom smrtnosti od bolesti jetre mogla omogućiti raniju intervenciju i savetovanje kako bi se smanjila konzumacija alkohola, potencijalno sprečavajući pojavu hepatitisa povezanog sa alkoholom.

- Hepatitis povezan sa alkoholom je životno ugrožavajuće stanje sa visokom kratkoročnom smrtnošću. Za sada ne postoji efikasan tretman koji je odobrila FDA - rekao je prvi autor, profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta Indijana i naučni istraživač u Regenstrifu, dr Vanžu Tu.

- Kortikosteroidi bi mogli pomoći u smanjenju upale jetre , ali ovi lekovi takođe povećavaju rizik od infekcije. Mnogi pacijenti nisu podobni za steroide. Dakle, mogućnosti lečenja su ograničene. Najbolji način da se smanji mortalitet i morbiditet hepatitisa povezanog sa alkoholom jeste da se spreči njegova pojava u samom početku, zbog čega je smanjenje konzumacije alkohola uvek bio primarni fokus - rekao je dr Tu, koji je vodio studiju:

- Za prevenciju je posebno važno identifikovati ljude koji su u većem riziku. Zato je ova studija važna. Kada pacijent prijavi da je roditelj umro od bolesti jetre, to nije samo pozadinska informacija – to je crvena zastavica. To može ukazivati na genetsku ili porodičnu podložnost, a to je upravo ono što naši podaci pokazuju.

Istraživači su takođe otkrili da pacijenti kojima je dijagnostikovan hepatitis povezan sa alkoholom, a čiji je roditelj umro od bolesti jetre, imaju veću verovatnoću da i sami umru u roku od 90 dana od dijagnoze.

Smrt roditelja od bolesti jetre je jasan i merljiv marker rizika.

Prepoznavanje ovoga može pomoći lekarima da identifikuju one koji su sa većim rizikom od hepatitisa povezanog sa alkoholom i da usmere preventivne strategije. Za one kojima je već dijagnostikovan, razgovor o porodičnoj istoriji može biti moćno sredstvo za podsticanje apstinencije od alkohola i poboljšanje ishoda.

Prekomerna upotreba alkohola ključni faktor rizika za nastanak alkoholnog hepatitisa Foto: Andrey Cherkasov / Alamy / Alamy / Profimedia

Poziv za dalja istraživanja

Istraživanje takođe ističe hitnu potrebu za daljim istraživanjem genetskih i epigenetskih faktora koji mogu biti osnova ovog porodičnog rizika, pored zajedničkih uticaja okoline ili obrazaca pijenja.

- Ovo bi moglo biti posledica nasleđene genetske podložnosti, stresnih faktora iz okoline ili kombinacije oba - rekao je dr Gavri i dodao:

- U svakom slučaju, to je ključni deo u razumevanju ko je najranjiviji na razorne posledice zloupotrebe alkohola.

„Smrtnost roditelja od bolesti jetre povezana je sa nepovoljnim ishodima kod pacijenata sa hepatitisom povezanim sa alkoholom“, objavljeno je u akademskom časopisu Hepatology Communications.