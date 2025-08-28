Da li je glukoza ključ za novu generaciju terapija protiv raka? Evo šta kažu naučnici
Naučnici iz Van Andel instituta otkrili su da ova jednostavni molekul glukoze ima mnogo važniju ulogu nego što se do sada mislilo. Ona ne samo da pokreće rad T ćelija (vrsta odbrambenih ćelija), već omogućava i njihovu komunikaciju i jača njihovu sposobnost da uništavaju kancerogene ćelije. Rezultati istraživanja objavljeni su u prestižnom časopisu Cell Metabolism.
- Imune ćelije snažno zavise od sredine u kojoj se nalaze. Znali smo da je T ćelijama potrebna glukoza da bi radile, ali nismo razumeli zbog čega tačno. Smatralo se da one glukozu prvenstveno razlažu radi energije, a naše istraživanje pokazalo je da je koriste i kao građevinski materijal za molekule koji podržavaju njihova antikancerska svojstva - objašnjava dr Džozef Longo, prvi autor studije i istraživač u laboratoriji dr Rasela Džonsa.
Glukoza gradi „signalne platforme“
Tim je otkrio da T ćelije značajan deo glukoze usmeravaju na izgradnju velikih molekula koji se zovu glikosfingolipidi (GSL). To su jedinjenja nastala kombinacijom šećera i masti, a njihova uloga je višestruka: omogućavaju rast T ćelija i stvaranje proteina kojima ove ćelije napadaju rak.
Glikosfingolipidi učestvuju i u formiranju specijalnih „platformi“ na površini T ćelija, tzv. lipidnih splavova. Upravo na njima se okupljaju signalni proteini koji T ćeliji šalju jasan nalog da uništi tumorsku ćeliju.
- Kada glukoze nema dovoljno i GSL-ovi se ne formiraju u dovoljnoj meri, ti signali postaju slabiji, a samim tim i odbrana organizma manje efikasna - navodi dr Longo.
Potencijal za nove terapije
Ovo otkriće otvara vrata razvoju novih strategija u imunoterapiji, načinu lečenja u kome se upravo T ćelije koriste kao „oružje“ protiv raka. Ako naučnici pronađu način da pojačaju stvaranje glikosfingolipida ili da poboljšaju iskorišćavanje glukoze u T ćelijama, moguće je da će buduće terapije biti snažnije i preciznije u borbi protiv tumora, ali i nekih infekcija.
