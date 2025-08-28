Slušaj vest

Naučnici iz Van Andel instituta otkrili su da ova jednostavni molekul glukoze ima mnogo važniju ulogu nego što se do sada mislilo. Ona ne samo da pokreće rad T ćelija (vrsta odbrambenih ćelija), već omogućava i njihovu komunikaciju i jača njihovu sposobnost da uništavaju kancerogene ćelije. Rezultati istraživanja objavljeni su u prestižnom časopisu Cell Metabolism.

- Imune ćelije snažno zavise od sredine u kojoj se nalaze. Znali smo da je T ćelijama potrebna glukoza da bi radile, ali nismo razumeli zbog čega tačno. Smatralo se da one glukozu prvenstveno razlažu radi energije, a naše istraživanje pokazalo je da je koriste i kao građevinski materijal za molekule koji podržavaju njihova antikancerska svojstva - objašnjava dr Džozef Longo, prvi autor studije i istraživač u laboratoriji dr Rasela Džonsa.

Glukoza gradi „signalne platforme“

Tim je otkrio da T ćelije značajan deo glukoze usmeravaju na izgradnju velikih molekula koji se zovu glikosfingolipidi (GSL). To su jedinjenja nastala kombinacijom šećera i masti, a njihova uloga je višestruka: omogućavaju rast T ćelija i stvaranje proteina kojima ove ćelije napadaju rak.

Glukoza odlučuje i o tome koliko će imuni sistem biti uspešan Foto: Shutterstock

Glikosfingolipidi učestvuju i u formiranju specijalnih „platformi“ na površini T ćelija, tzv. lipidnih splavova. Upravo na njima se okupljaju signalni proteini koji T ćeliji šalju jasan nalog da uništi tumorsku ćeliju.

- Kada glukoze nema dovoljno i GSL-ovi se ne formiraju u dovoljnoj meri, ti signali postaju slabiji, a samim tim i odbrana organizma manje efikasna - navodi dr Longo.

Potencijal za nove terapije