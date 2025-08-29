Slušaj vest

Najčešće korišćeni analgetici i nesteroidni antiinflamatorni lekovi, poput ibuprofena i paracetamola (acetaminofen), mogli bi da igraju neočekivanu ulogu u globalnom razvoju rezistencije na antibiotike, upozoravaju naučnici sa Univerziteta Južna Australija.

Istraživanje je pokazalo da ovi lekovi, čak i kada se koriste samostalno, mogu da podstaknu bakterije da razviju otpornost, dok njihova kombinacija dodatno ubrzava taj proces. Posebno su analizirani interakcija sa antibiotikom ciprofloksacinom i bakterijom ešerihijom koli, koja je čest uzročnik urinarnih i crevnih infekcija. Naučnici su uočili da pomenuti lekovi ubrzavaju genetske promene u bakterijama, čineći ih otpornijim ne samo na ciprofloksacin, već i na druge antibiotike.

Lekovi ubrzavaju genetske promene u bakterijama, čineći ih otpornijim Foto: Shutterstock

Asoc. prof. Šon Venter, jedan od autora studije, objašnjava da se otpornost na antibiotike mora posmatrati šire nego do sada.

- Antibiotska rezistencija više nije samo pitanje antibiotika. Naše istraživanje jasno pokazuje da i uobičajeni, svakodnevno korišćeni lekovi mogu da utiču na to kako bakterije reaguju. To ne znači da bi ove lekove trebalo prestati koristiti, ali je važno da se razmotri njihova kombinacija sa antibioticima, posebno kod pacijenata koji uzimaju više terapija istovremeno - avetuje.

Posebno rizične grupe

Stručnjaci naglašavaju da su u najvećem riziku stariji pacijenti u staračkim domovima, gde se često kombinuje više dugotrajnih terapija. U takvim uslovima, bakterije imaju veće šanse da razviju otpornost, što dodatno otežava lečenje infekcija.

Svetska zdravstvena organizacija podseća da je antimikrobna rezistencija jedan od najvećih javnozdravstvenih izazova današnjice i da su 2019. godine bakterijske rezistencije bile su direktno odgovorne za 1,27 miliona smrtnih slučajeva širom sveta.

Kombinacija više dugotrajnih terapija s antibioticima je posebno opasna Foto: Shutterstock

Širi spektar lekova u analizi

Studija je obuhvatila devet lekova koji se često koriste u starijoj populaciji: protiv bolova i upale (ibuprofen, diklofenak, paracetamol), za regulaciju šećera (metformin), pritiska(furosemid), masnoća u krvi (atorvastatin), posleoperativne bolove (tramadol), nesanicu(temazepam) i zapušen nos (pseudoefedrin).