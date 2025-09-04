Slušaj vest

Posetioci Festivala zdravlja će imati priliku da besplatno provere svoje zdravlje, prisustvuju stručnim predavanjima, obiđu štandove izlagača i učestvuju u brojnim edukativnim aktivnostima.

Ovogodišnja centralna tema festivala biće prevencija bolesti zavisnosti kod mladih.

Prema podacima Evropskog istraživanja medu decom školskog uzrasta koje je Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut” sproveo u 2024. godini, u Srbiji četvrtina dece prvog i drugog razreda srednjih škola puši, trećina koristi elektronske cigarete, a 4,5 odsto nikotinske vrećice.

Više od polovine ispitanih tinejdžera konzumiralo je alkohol u poslednjih mesec dana, dok je skoro svaki deseti dečak probao kanabis. Poraslo je igranje videoigrica i onlajn kockanje medu mladima. Zbog toga će borba protiv bolesti zavisnosti kod mladih biti u fokusu festivala i o tome će se govoriti na konferenciji, panelu i tribini na samoj manifestaciji.

- Prošle godine fokus nam je bio na zavisnostima kod odraslih, a ove godine pažnju usmeravamo ka mladima. Istraživanje koje smo nedavno sproveli medu roditeljima i nastavnicima pokazuje da su odrasli svesni rastućeg problema korišćenja duvanskih i alternativnih nikotinskih proizvoda među maloletnicima. Čak 98 odsto ispitanika izjavilo je da je već razgovaralo sa decom o štetnosti ovih proizvoda, dok polovina njih tvrdi da ih ne koristi u prisustvu dece. Trećina ispitanih je čula za nikotinske vrećice i snus, ali ne zna tačno šta su, dok 63 odsto smatra da su štetniji od elektronskih cigareta. Osim toga, 60 odsto ispitanika navodi da njihova deca svakodnevno provode više sati igrajući video-igre na kompjuteru ili mobilnom telefonu, što ukazuje na prisustvo još jednog oblika savremene zavisnosti - digitalne - izjavila je dr Mirjana Mićović, predsednica Organizacionog odbora Festivala zdravlja.

dr Mirjana Mićović, doc. dr Miroslav Marković, dr, sci. med Svetlana Vučetić Arsić, dr Oliver Vidojević Foto: Festival zdravlja

Ona je dodala da ono što se sada nameće kao gorući problem što pokazuju istraživanja, ali i što se može videti svakodnevno na terenu je činjenica da alternativne nikotinske proizvode koriste mladi od 18 godina.

- Da li su ovi proizvodi manje ili vise štetni od cigareta, to je na naučnicima da istraže, ali mi želimo da radimo na tome da se ovaj trend kod maloletnika zaustavi. A da bismo problem rešili neophodno je da se u proces uključi ne samo država, prodavci i industrija, nego i čitavo društvo, lekari, nastavnici, roditelji. I da se na taj način, udruženo, borimo protiv ove i svih drugih vidova zavisnosti kod maloletnika - dodala je dr Mirjana Mićović.

Doc. dr Miroslav Marković iz Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, ukazuje da trenutno ne postoji definisan protokol koji bi nastavnicima pomogao da adekvatno reaguju kada primete da učenici u školi koriste elektronske cigarete („vejpove”) ili druge duvanske proizvode.

- Škola, kao najvažnija vaspitno-obrazovna institucija, ima posebnu odgovornost i u prepoznavanju i ranom otkrivanju problema konzumacije psihoaktivnih supstanci. Nastavnici, pedagozi i stručni saradnici kroz svakodnevni rad mogu uočiti prve promene u ponašanju učenika i pravovremeno reagovati. Na taj način škola postaje mesto prevencije, podrške i usmeravanja mladih ka zdravim životnim izborima - rekao je Marković dodajući da važnu preventivnu ulogu ima aktivno bavljenje sportom jer podstiče odnose, razvoj čime zdravih se smanjuje stilova rizik života,od upuštanja u ponašanja koja vode ka zavisnosti.

Dr sci. med Svetlana Vučetić Arsić, neurolo - adiktolo, stručnak za lečenje bolesti zavisnosti Foto: Kurir/Olivera Marković

Dr sci. med Svetlana Vučetić Arsić, neurolog - adiktolog, stručnak za lečenje bolesti zavisnosti podseća da se u Evropi i Srbiji beleži zabrinjavajući trend beleži zabrinjavajući trend korišćenja cigareta, elektronskih cigareta, alkohola, droga i kocke medu mladima. Istraživanja pokazuju da sve mladi adolescenti dolaze u kontakt sa ovim rizičnim ponašanjima.

- Posebno raste popularnost elektronskih cigareta i onlajn kockanja, dok alkohol ostaje najčešće korišćena supstanca. Ove navike nose ozbiljne posledice po fizičko i mentalno zdravlje, ali i po socijalni razvoj mladih. Neophodna je zajednička akcija roditelja, škola, zdravstvenih i državnih institucija kako bi se predupredile dugoročne štete - rekla je dr Vučetić Arsić.

Dr Oliver Vidojević, psihijatar za decu i adolescente, ističe da postoji velika briga roditelja i svih stručnih lica koja se bave decom i adolescentima u oblasti (zlo)upotrebe i prekomerne upotrebe digitalnih uređaja i satnice uključivanja na internet i socijalne mreže, za šta je definitivno utvrđeno da u prekomernom korišćenju deca trpe štetu koja utiče na njihov psihofizički razvoj, a u težim slučajevima izazivaju i zdravstvene posledice po telesno i psihičko zdravlje.

- I ovde je, kao i u ostalim slučajevima zavisnosti važna primena principa „smanjenja štete”, kao vida prevencije i intervencije, jer sa jedne strane potrebno je sprečiti prekomerno korišćenje interneta, sa druge - škola i učenje u 21. veku zahtevaju korišćenje kompjutera, tableta i mobilnih telefona, čak i za obično životno komuniciranje i nemoguće je lišiti decu tih važnih dostignuća ovoga doba. Zato je važno edukovati roditelje kako mogu da prepoznaju rizike i opasnosti od korišćenja društvenih mreža, interneta i prekomernog boravka dece i adolescenata na mobilnom telefonu i drugim uređajima uključenim u ovakvu komunikaciju”, naglasio je dr Vidojević.

Dr Oliver Vidojević, psihijatar za decu i adolescente Foto: Kurir/Olivera Marković

Dr Vidojević ističe i kockanje kao rastući problem.

- Sadašnja faza ekspanzije kockanja i klađenja obuhvata masovnije uključivanje sve mlade populacije, i dece i tinejdžera. Tome doprinosi sve lakši pristup putem interneta, koji otežava kontrolu odraslih i povezivanje klađenja sa svim oblicima masovnog i popularnog sporta koje se prenosi na tv mrežama - rekao je dr Vidojević.

Ulaz na Festival zdravlja 30. septembra u Domu vosjke Srbije u Beogradu biće kao i uvek besplatan, a učestovaće brojne zdravstvene ustanove, farmaceutske kuće, proizvođači kozmetičkih proizvoda i zdrave hrane, udruženja pacijenata, dečiji, plesni i sportski klubovi.