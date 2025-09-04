Lekar drži model pankreasa i epruvetu u kojoj je krv

Slušaj vest

Naučnici sa Instituta za istraživanje translacione genomike (TGen), koji je deo organizacije City of Hope, identifikovali su dva proteina u egzozomima koje izlučuje pankreasni duktalni adenokarcinom (PDAC) – najčešći i najagresivniji oblik raka pankreasa. Ovi proteini, ALPPL2 i THBS2, mogu pomoći u ranoj dijagnozi bolesti i praćenju odgovora na lečenje.

Studija je objavljena u prestižnom časopisu "British Journal of Cancer", a pokazuje da ovi egzozomi mogu precizno razlikovati maligne oblike PDAC od nekanceroznih pankreasnih cista, što je do sada bio značajan dijagnostički izazov.

- Imanje biomarkera koji može lekarima reći razliku između benigne bolesti i raka može dovesti do značajnog poboljšanja preživljavanja kod osoba sa cistama pankreasa i rakom pankreasa - rekao je dr Erkut Borazanci, medicinski direktor onkoloških istraživanja u HonorHealth Research Institute i koautor studije.

Identifikacija ovakvih specifičnih i osjetljivih biomarkera može omogućiti pravovremeno donošenje odluka o operaciji, lečenju i daljoj dijagnostici, posebno kod pacijenata koji se nalaze u tzv. sivoj zoni dijagnoze – kada nije jasno da li je u pitanju rak ili benigno stanje.

Identifikacija ovakvih specifičnih i osjetljivih biomarkera može omogućiti pravovremeno donošenje odluka o operaciji, lečenju i daljoj dijagnostici Foto: Shutterstock

Zašto je ovo važno?

* Rana detekcija raka pankreasa je ključna, jer većina slučajeva biva otkrivena u kasnim fazama.

* Egzozomi su mikrovezikule koje se mogu detektovati iz krvi – što znači da bi test mogao biti neinvazivan.