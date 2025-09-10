Slušaj vest

Ovo je četvrta godina zaredom kako se istraživanje o inovativnim terapijama sprovodi u Srbiju, a uz podršku Udruženja proizvođača inovativnih lekova - INOVIA.

- Za mene je najvažnija informacija iz ovog istraživanja to što pacijenti sve bolje poznaju svoja prava kada su u pitanju inovativne terapije. Vidimo i rast poverenja ispitanika u informacije koje dobijaju od lekara, drugih pacijenata i udruženja, u odnosu na društvene mreže ili medije, koji ponekad mogu pružiti zbunjujuće ili netačne podatke. Posebno važno je to što raste svest o značaju kliničkih studija, koje se u Srbiji često doživljavaju kao rizične, a zapravo mogu doneti značajne koristi, naročito kada terapija nije dostupna -rekao je Savo Pilipović, predstavnik Udruženja pacijenata Srbije.

Uloga udruženja i poverenje pacijenata u informacije o terapijama

Udruženje pacijenata Srbije je, upravo iz tog razloga, potpisalo memorandum sa udruženjem lekara koji žele da rade na kliničkim studijama i promovišu značaj kliničkog istraživanja.

Istraživanje je sprovedeno na prigodnom uzorku pacijenata koji su članovi ili povezani sa udruženjima pacijenata. Udruženja pacijenata su pozivala svoje članove da učestvuju u istraživanju. U istraživanju, koje je sprovedeno od 15. jula do 15. avgusta 2025. godine, učestvovalo je 228 ispitanika iz sedam udruženja pacijenata.

Sa pravima koja imaju kao pacijenti upoznata je velika većina ispitanika. Čak 80,7 odsto njih ocenjuje da je delimično ili potpuno upoznato sa pravima koja im pripadaju. Informacije o pravima pacijenti u najvećem broju dobijaju od lekara specijalista (42,1 odsto), udruženja pacijenata (26,9 odsto) i drugih pacijenata (19,5 odsto).

Gotovo dve trećine učesnika istraživanja navodi da im je na postojanje inovativne terapije u Srbiji ukazao njihov lekar, dok je petina njih od lekara dobila informaciju o postojanju takve terapije u inostranstvu. Informacije vezane za inovativne terapije se u najvećoj meri dobijaju od drugih pacijenata (25,3 odsto), lekara specijalista (22,8 odsto) i udruženja pacijenata (22,5 odsto). Kada se govori o poverenju u izvore informacija, ono je dominantno vezano za predstavnike medicinske profesije (42,1 odsto), zatim udruženja (26,9 odsto), dok je nešto niže u neformalne kanale – druge pacijente (19,5 odsto).

Učesnici istraživanja su u velikoj meri (71,5 odsto) aktivni u udruženjima pacijenata. Značaj rada udruženja se prvenstveno vezuje za međusobnu solidarnost i podršku, zatim dobijanje informacija o načinima lečenja i terapija, a u nešto manjoj meri za predstavljanje glasa pacijenata i zalaganje za njihova prava.

Dostupnost inovativnih terapija i značaj kliničkih studija u Srbiji

Inovativne terapije koristi 16,96 odsto učesnika istraživanja. Većina (81,7 odsto) pacijenata koji koriste inovativnu terapiju ocenjuje je kao efikasnu.

Učesnici istraživanja smatraju da su pacijentima u Srbiji inovativne terapije manje dostupne kako na nivou svih bolesti, tako i na nivou njihove bolesti, u odnosu na zemlje bivše SFRJ i zemlje u regionu (Mađarska, Bugarska, Rumunija). Nešto iznad trećine ispitanika saglasno je sa ovim stavom. Na nivou svih bolesti, ocenjuju da je situacija ista u zemljama bivše SFRJ (11 odsto) i zemljama u regionu (6,6 odsto). Po 11,4 odsto ispitanika smatra da su pacijentima u Srbiji inovativni lekovi dostupniji.

Upitani da daju ocenu situacije na nivou njihove bolesti, podaci se razlikuju samo u pogledu ocene da su terapije u većoj meri dostupne pacijentima u Srbiji. Skoro petina (18,8 odsto) smatra da su ove terapije dostupnije u Srbiji u odnosu na zemlje bivše SFRJ, dok se 15,3 odsto sa ovim stavom slaže kada se situacija poredi sa zemljama u regionu.

Čak 62,3 odsto pacijenata koji koriste inovativne terapije na terapiju odlazi sopstvenim vozilom, dok svega 5,3 odsto pacijenata koristi prevoz medicinske ustanove. Deo troškova nastalih usled korišćenja inovativne terapije pokriva RFZO – najviše troškove prevoza pacijenta (40,9 odsto), troškove prevoza pratilaca (16 odsto) i troškove smeštaja pacijenta (8,6 odsto).

Poverenje u lekare kao izvore informacija o inovativnim terapijama je u porastu (sa 37,2 odsto u 2024. na 42,1 odsto u 2025. godini), dok se uočava značajan rast poverenja u informacije koje se dobijaju od udruženja pacijenata – sa 25,4 odsto u 2024. na 26,9 odsto u 2025. godini.

Takođe, primećuje se blagi porast znanja o mogućnostima da se kroz kliničke studije dobijaju lekovi u eksperimentalnoj fazi – sa 26,4 odsto u 2024. na 35,1 odsto u 2025. godini.