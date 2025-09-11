Slušaj vest

Čestice nano- i mikroplastike su pronađene u ljudskim tkivima poput mozga, krvi, jetre, pluća, i što je ključno, u aterosklerotskim plakovima.

Studija objavljena u New England Journal of Medicine otkrila je da ljudi sa plastikom u arterijskim plakovima imaju čak 4,5 puta veći rizik od velikih srčanih događaja (MACE). Ovi nalazi ukazuju da NP i MP mogu igrati aktivnu ulogu u razvoju ateroskleroze, a ne biti samo pasivne supstance.

Ove čestice imaju toksične materije

Nanočestice mogu nositi toksične materije (pesticide, teške metale), izazivati oksidativni stres, upalu i ćelijsku smrt u krvnim sudovima. Iako se precizan mehanizam ulaska plastike u krvotok još istražuje, moguće je da se unose putem hrane, vode, vazduha ili kroz kožu.

Detekcija ovih čestica zahteva napredne metode, što otežava šire istraživanje. Ipak, otkriće otvara novu granu medicine – kardiologiju životne sredine.

Pravilna ishrana pomaže u smanjenju plastike u arterijama

Tradicionalni faktori rizika poput pušenja i gojaznosti su poznati, ali zagađenje mikroplastikom sada ulazi u fokus. Potrebna su dalja istraživanja kako bi se potvrdila uzročnost i identifikovale najopasnije vrste i veličine čestica.

Mikroplastika su sitne čestice plastike koje zagađuju životnu sredinu i mogu ugroziti zdravlje Foto: Shuterstock

Postojeći lekovi kao što su statini, GLP-1 agonisti, SGLT2 i PCSK9 inhibitori mogu imati zaštitni efekat, ali ne uklanjaju osnovni uzrok – prisustvo plastike. Razmatraju se i strategije eliminacije plastike iz organizma, poput povećanog unosa vlakana i probiotika.

Zaključak

Nano- i mikroplastika mogu postati novi ključni faktor rizika za kardiovaskularne bolesti. Potreban je multidisciplinarni pristup – medicina, biologija, farmakologija i javno zdravlje – da bi se razumele posledice i razvile efikasne preventivne i terapijske mere.