Test krvi za Alchajmerovu bolest otkriva specifične biomarkere, proteine amiloid i tau, koji se akumuliraju u mozgu i povezani su sa ovom bolešću.

Dosadašnja dijagnostika se uglavnom oslanjala na kognitivne testove, koji često nisu dovoljno precizni u ranim fazama bolesti. Novi test meri biomarker p-tau217, koji može da ukaže na prisustvo Alchajmerove bolesti i do 20 godina pre pojave simptoma. Očekuje se da će preciznost dijagnoze povećati sa 70 odsto na više od 90 odsto.

Prema procenama, oko 140.000 osoba u Srbiji boluje od demencije, a pati još najmanje 420 hiljada srodnika.

Kako se dijagnostikuje ova bolest?

Alchajmerova bolest se trenutno najčešće potvrđuje PET skeniranjem ili lumbalnom punkcijom, što su invazivne i skupe metode, pa ih koristi tek oko dva odsto pacijenata.

Novi test krvi mogao bi da postane jednostavna, neinvazivna i široko dostupna dijagnostička metoda u okviru zdravstvenog sistema.

Test ima potencijala da postane redovan deo dijagnoze

Polovina učesnika dobiće rezultate za tri meseca, a ostali za godinu dana. Naučnici će pratiti da li brže dobijanje rezultata pomaže u lečenju i njegovom planiranju. Ako se test pokaže kao koristan, mogao bi da postane redovan deo dijagnostike, što je važno zbog novih lekova za ranu fazu bolesti.

Alchajmerova bolest se trenutno najčešće potvrđuje PET skeniranjem ili lumbalnom punkcijom Foto: Shutterstock

Prof. Džonatan Šot, neurolog i vođa studije, izjavio je da test ima potencijal da značajno promeni način na koji dijagnostikujemo demenciju. Prof. Fiona Karager iz Alzheimer's Society dodaje da većina pacijenata trenutno ima loša iskustva s dijagnozom i da je rana, tačna potvrda bolesti ključna za pristup terapiji i planiranju života.

Primeri već pokazuju koliko test može da pomogne

Stiven Pidvil (71) iz Londona kaže da bi precizan i brz test bio "prekretnica" za njegovu porodicu. Njegovoj supruzi Rejčel Holi, sa kojom je u braku više od 50 godina, Alchajmerova bolest je dijagnostikovana pre skoro deceniju.

- Mislim da bi ljudi prestali da se plaše dijagnoze. Gledali bi na bolest kao na stanje koje se može razumeti i kojim se može upravljati, umesto kao na neku vrstu prokletstva - kaže Stiven. Rejčel (72) dodaje: - I dalje imam srećan život i zahvalna sam na svakom danu.

Par je pomogao istraživačkom timu u osmišljavanju ispitivanja i dao povratne informacije budućim učesnicima. Rezultati studije očekuju se u naredne tri godine.

