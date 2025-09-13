Novi test krvi otkriva Alchajmerovu bolest i 20 godina pre simptoma: Revolucija u dijagnostici
Test krvi za Alchajmerovu bolest otkriva specifične biomarkere, proteine amiloid i tau, koji se akumuliraju u mozgu i povezani su sa ovom bolešću.
Dosadašnja dijagnostika se uglavnom oslanjala na kognitivne testove, koji često nisu dovoljno precizni u ranim fazama bolesti. Novi test meri biomarker p-tau217, koji može da ukaže na prisustvo Alchajmerove bolesti i do 20 godina pre pojave simptoma. Očekuje se da će preciznost dijagnoze povećati sa 70 odsto na više od 90 odsto.
Prema procenama, oko 140.000 osoba u Srbiji boluje od demencije, a pati još najmanje 420 hiljada srodnika.
Kako se dijagnostikuje ova bolest?
Alchajmerova bolest se trenutno najčešće potvrđuje PET skeniranjem ili lumbalnom punkcijom, što su invazivne i skupe metode, pa ih koristi tek oko dva odsto pacijenata.
Novi test krvi mogao bi da postane jednostavna, neinvazivna i široko dostupna dijagnostička metoda u okviru zdravstvenog sistema.
Test ima potencijala da postane redovan deo dijagnoze
Polovina učesnika dobiće rezultate za tri meseca, a ostali za godinu dana. Naučnici će pratiti da li brže dobijanje rezultata pomaže u lečenju i njegovom planiranju. Ako se test pokaže kao koristan, mogao bi da postane redovan deo dijagnostike, što je važno zbog novih lekova za ranu fazu bolesti.
Prof. Džonatan Šot, neurolog i vođa studije, izjavio je da test ima potencijal da značajno promeni način na koji dijagnostikujemo demenciju. Prof. Fiona Karager iz Alzheimer's Society dodaje da većina pacijenata trenutno ima loša iskustva s dijagnozom i da je rana, tačna potvrda bolesti ključna za pristup terapiji i planiranju života.
Primeri već pokazuju koliko test može da pomogne
Stiven Pidvil (71) iz Londona kaže da bi precizan i brz test bio "prekretnica" za njegovu porodicu. Njegovoj supruzi Rejčel Holi, sa kojom je u braku više od 50 godina, Alchajmerova bolest je dijagnostikovana pre skoro deceniju.
- Mislim da bi ljudi prestali da se plaše dijagnoze. Gledali bi na bolest kao na stanje koje se može razumeti i kojim se može upravljati, umesto kao na neku vrstu prokletstva - kaže Stiven. Rejčel (72) dodaje: - I dalje imam srećan život i zahvalna sam na svakom danu.
Par je pomogao istraživačkom timu u osmišljavanju ispitivanja i dao povratne informacije budućim učesnicima. Rezultati studije očekuju se u naredne tri godine.
Izvor: bbc.com/Zdravlje.Kurir.rs
Novi test "brze lopte" procenjuje rizik od Alchajmera za 3 minuta - Naučnici objašnjavaju detalje
Alzheimer's Society