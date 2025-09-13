Slušaj vest

Test krvi za Alchajmerovu bolest otkriva specifične biomarkere, proteine amiloid i tau, koji se akumuliraju u mozgu i povezani su sa ovom bolešću.

Dosadašnja dijagnostika se uglavnom oslanjala na kognitivne testove, koji često nisu dovoljno precizni u ranim fazama bolesti. Novi test meri biomarker p-tau217, koji može da ukaže na prisustvo Alchajmerove bolesti i do 20 godina pre pojave simptoma. Očekuje se da će preciznost dijagnoze povećati sa 70 odsto na više od 90 odsto.

Prema procenama, oko 140.000 osoba u Srbiji boluje od demencije, a pati još najmanje 420 hiljada srodnika.

 Kako se dijagnostikuje ova bolest?

Alchajmerova bolest se trenutno najčešće potvrđuje PET skeniranjem ili lumbalnom punkcijom, što su invazivne i skupe metode, pa ih koristi tek oko dva odsto pacijenata.

Novi test krvi mogao bi da postane jednostavna, neinvazivna i široko dostupna dijagnostička metoda u okviru zdravstvenog sistema.

Test ima potencijala da postane redovan deo dijagnoze

Polovina učesnika dobiće rezultate za tri meseca, a ostali za godinu dana. Naučnici će pratiti da li brže dobijanje rezultata pomaže u lečenju i njegovom planiranju. Ako se test pokaže kao koristan, mogao bi da postane redovan deo dijagnostike, što je važno zbog novih lekova za ranu fazu bolesti.

alchajmerova bolest shutterstock_1454425109.jpg
Alchajmerova bolest se trenutno najčešće potvrđuje PET skeniranjem ili lumbalnom punkcijom Foto: Shutterstock

Prof. Džonatan Šot, neurolog i vođa studije, izjavio je da test ima potencijal da značajno promeni način na koji dijagnostikujemo demenciju. Prof. Fiona Karager iz  Alzheimer's Society dodaje da većina pacijenata trenutno ima loša iskustva s dijagnozom i da je rana, tačna potvrda bolesti ključna za pristup terapiji i planiranju života.

Primeri već pokazuju koliko test može da pomogne

Stiven Pidvil (71) iz Londona kaže da bi precizan i brz test bio "prekretnica" za njegovu porodicu. Njegovoj supruzi Rejčel Holi, sa kojom je u braku više od 50 godina, Alchajmerova bolest je dijagnostikovana pre skoro deceniju.

- Mislim da bi ljudi prestali da se plaše dijagnoze. Gledali bi na bolest kao na stanje koje se može razumeti i kojim se može upravljati, umesto kao na neku vrstu prokletstva - kaže Stiven. Rejčel (72) dodaje: - I dalje imam srećan život i zahvalna sam na svakom danu.

Par je pomogao istraživačkom timu u osmišljavanju ispitivanja i dao povratne informacije budućim učesnicima. Rezultati studije očekuju se u naredne tri godine.

Izvor: bbc.com/Zdravlje.Kurir.rs

Novi test "brze lopte" procenjuje rizik od Alchajmera za 3 minuta - Naučnici objašnjavaju detalje

Ne propustiteBolestiMediteranska ishrana može da spreči Alchajmerovu bolest: Pobeđuje i genetski rizik
demencija.jpg
VestiNaučnici sa UCLA otkrili 4 glavna puta do Alchajmerove bolesti: Novi pristupi donose efikasniju prevenciju
Alchajmerova bolest shutterstock_414554197.jpg
ZdravljeHemoglobin prirodno štiti mozak od starenja i bolesti: Kako povećati njegov nivo?
hemoglobin shutterstock_342706706.jpg
BolestiSupruga Brusa Vilisa o bolu zbog njegove demencije: Šta bi porodice obolelih trebalo da znaju?
Brus Vilis i Ema Heming

Alzheimer's Society