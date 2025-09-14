Slušaj vest

Novo otkriće donosi nadu osobama koje su preživele rak dojke i žive u strahu od njegovog povratka.

Značajno kliničko ispitivanje, finansirano od strane savezne vlade SAD, pokazalo je da lekari mogu da identifikuju žene s povećanim rizikom od recidiva otkrivanjem uspavanih ćelija raka i da te ćelije mogu uspešno da se leče postojećim lekovima. Istraživanje su sproveli naučnici sa Univerziteta Pensilvanija, a objavljeno je u časopisu Nature Medicine.

Revolucionarno ispitivanje cilja uspavane ćelije raka dojke

Iako se stope preživljavanja kod raka dojke poboljšavaju zahvaljujući ranom otkrivanju i savremenim terapijama, bolest često postaje neizlečiva kada se vrati. Recidiv se javlja kod oko 30 odsto pacijenata, i to čak i decenijama nakon lečenja. Do sada nije bilo načina da se otkrije koje žene nose uspavane ćelije koje kasnije mogu da izazovu povratak bolesti.

Skrivena pretnja

U fazi II ispitivanja, 51 žena koja je preživela rak dojke lečena je postojećim lekovima koji su uklonili uspavane tumorske ćelije kod 80 odsto učesnica. Posle tri godine, stopa preživljavanja bez povratka bolesti bila je preko 90 odsto kod pacijentkinja koje su primale jedan lek, a čak 100 odsto kod onih koje su dobijale dva (oba).

- Strah od povratka raka je teret koji mnoge žene nose i nakon uspešnog lečenja - rekla je glavna istraživačica dr Anđela Demišel. Ne znamo kada i da li će se rak vratiti – i to je problem koji pokušavamo da rešimo.

Strah od povratka raka je teret koji mnoge žene nose i nakon uspešnog lečenja Foto: Pixel-Shot, Pixel-shot / Alamy / Profimedia

Nadu donosi rano otkrivanje

Ove „uspavane ćelije“, poznate i kao minimalna rezidualna bolest (MRB), mogu godinama ostati neaktivne u telu i ne otkrivaju se standardnim dijagnostičkim metodama. Mogu se reaktivirati i godinama kasnije.

Nova strategija omogućava da se te ćelije identifikuju i leče pre nego što izazovu ponovni rast tumora.