Predsedavajući su anesteziolozi prof. dr Nebojša Lađević, direktor beogradskog Centra za anesteziologiju i reanimatologiju Univerzitetskog Kliničkog centra Srbije i prof. dr Dejan Marković, pomoćnik direktora Centra za anesteziologiju i reanimatologiju.

Na stručnom skupu, pored ostalog, održavaju se predavanja o sepsi kao medicinskom stanju, problemu sa rezistencijom na antibiotike, bolničke infekcije i prevencija, mesto novih antibiotika u terapiji sepse, izazovima lečenja infekcije kod starijih bolesnika, uloga beta blokatora u sepsi, mogućnosti brze dijagnostike sepse.

Šta je sepsa?

Sepsa nastaje kada odgovor tela na infekciju ošteti sopstvena tkiva i organe. Može dovesti do šoka, otkazivanja više organa i organskih sistema, kao i do smrtnog ishoda, a posebno ako se ne prepozna rano i ne leči na vreme.

Prof. dr Nebojša Lađević, direktor beogradskog Centra za anesteziologiju i reanimatologiju Univerzitetskog Kliničkog centra Srbije Foto: Privatna Arhiva

Kako je prof. dr Lađević ranije u razgovoru za naš portal upozorio - sepsa je vodeći uzrok smrti u svetu jer svakih nekoliko sekudni odnese po jedan život.

Prema njegovim rečima sepsa predstavlja globalnu zdravstvenu krizu.

- Svake godine sepsa pogađa između 47 i 50 miliona ljudi, a najmanje 11 miliona ljudi umre – jedna smrt svake 2,8 sekundi. U zavisnosti od zemlje, mortalitet varira između 15 i više od 50 odsto.