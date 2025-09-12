Slušaj vest

Prema najnovijim podacima Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“, od juna 2022. do kraja avgusta 2025. godine dato je ukupno 133.940 doza vakcine protiv HPV. Prvu dozu primilo je 55.880 dece, od kojih su tri četvrtine devojčice (73 odsto), a svega četvrtina dečaci (23 odsto). Potpuno vakcinisano, u skladu sa uzrastom i preporučenim brojem doza, do sada je 41.688 mališana i adolescenata.

Najviši obuhvat vakcinacijom (11–12,2 odsto) beleži se u Južnobačkom okrugu, Beogradu i Moravičkom okrugu, dok je najniži (0,6–2,1 odsto) u Novom Pazaru, Pčinjskom i Jablaničkom okrugu.

Iako broj vakcinisanih raste, ovakav tempo nije dovoljan da se u dogledno vreme eliminiše rak grlića materice, bolest koja svake godine u Srbiji odnese živote više od 700 žena. Upravo zato Udruženje pacijentkinja obolelih od raka grlića materice i jajnika „Progovori“, u saradnji sa Domom zdravlja Voždovac i Osnovnom školom „Karađorđe“, su izabrali školu kao najznačajnije mestu odakle treba da se pošalju poruke o HPV infekciji i značaju vakcinacije. Škola je prostor gde se roditelji i mladi najdirektnije mogu informisati o ovoj temi, odnosno dobiti pravovremene i tačne poruke o prevenciji.

Udruženje "Progovori" od početka podržava imunizaciju

Udruženje pacijenata obolelih od raka grlića materice i jajnika “Progovori” od početka snažno podržava imunizaciju protiv HPV i kroz različite aktivnosti nastojimo da informišemo roditelje i mlade o značaju zaštite. Ipak, obuhvat je i dalje zabrinjavajuće nizak, samo oko 8 odsto dece je vakcinisano.

Rak grlića materice je jedno od retkih malignih oboljenja koje se može sprečiti vakcinacijom Foto: Shutterstock

- Razlog vidimo u nedovoljnoj informisanosti roditelja, ali i u činjenici da HPV vakcina još uvek nije postala obavezna, pa mnogi i ne znaju da im je dostupna. Upravo zato smo, zajedno sa pedijatrima, ginekolozima i onkolozima, pokrenuli inicijativu da se njen status izjednači sa ostalim vakcinama u kalendaru obavezne imunizacije. To bi značajno povećalo obuhvat i spaslo brojne živote. Naša poruka roditeljima je jasna, ova vakcina je bezbedna, efikasna i predstavlja najvažniji korak u zaštiti zdravlja dece i budućih generacija - istakla je Gorica Đokić, iz Udruženja „Progovori“.

Kako bi se postigli bolji rezultati u praksi, ključnu ulogu imaju pedijatri koji su u svakodnevnom kontaktu sa roditeljima i decom. Njihova iskustva sa terena pokazuju koliko sistemski alati i dostupnost informacija mogu da doprinesu većem obuhvatu vakcinacije.

Novina u elektronskom kartonu

U elektronskom kartonu uveden je podsetnik za HPV vakcinu, što značajno olakšava rad. Umesto ručnog unošenja beleški, sada postoji posebna ikonica sa oznakom HPV – ukoliko dete nije vakcinisano ili treba da primi sledeću dozu, pojavljuje se crveni kružić.

- Kada dete primi dozu, kružić postaje zelen, a kada dođe vreme za sledeću, ponovo se oboji u crveno. Na taj način uvek imamo jasan pregled ko je vakcinisan i kada treba da primi narednu dozu. Što se tiče odziva, možemo reći da smo zadovoljni, iako uvek može bolje. Roditelji često, kada dete dovedu na redovnu ili obaveznu vakcinaciju, dobiju i informaciju o vakcini protiv HPV i tada se većina odluči da je dete primi. Za nas kao pedijatre, mnogo bi značilo kada bi HPV vakcina bila obavezna. To bi olakšalo organizaciju, povećalo obuhvat i stvorilo svest kod roditelja da postoji još jedna važna vakcina koja štiti zdravlje dece - naglasila je dr Aleksandra Sekulić Frković, načelnica pedijatrije u Domu zdravlja Voždovac.

Udruženje Progovori, dr Sekulić Frković i direktor škole Drakulić Foto: Foto Foto Vladimir Milic

Sin Milice Marković iz Beograda jedan je od 41.688 dece, koja su u Srbiji potpuno vakcinisana protiv HPV preporučenim brojem doza.

- Od samog početka sam želela da mu obezbedim zaštitu, jer HPV može izazvati ne samo rak grlića materice, već i polne bradavice, karcinom penisa i drugih organa. Za mene je bilo važno da preduzmemo sve što je moguće kako bi zaštitili njegovo zdravlje i smanjili rizik od bolesti u budućnosti. Kao roditelj, smatram da je veoma važno da se informišemo i donesemo odluke zasnovane na činjenicama i stručnim preporukama. Vakcina pruža priliku da se deca zaštite i da se rizik od ozbiljnih bolesti značajno smanji, a istovremeno doprinosi i zaštiti drugih u zajednici. Nadam se da će što više roditelja imati priliku da se upozna sa ovim informacijama i da se odluče da zaštite svoje dete, jer prevencija je uvek bolja od lečenja, i to je prilika koju ne treba propustiti - kaže Marković.