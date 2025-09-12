Iako se često zanemaruje kao vid fizičke aktivnosti, hodanje može doprineti boljoj kondiciji, sagorevanju viška kalorija i zdravlju srca

Plan je da učesnici zajedno naprave 5.000 koraka u cilju podsticanja zdravih životnih navika.

Ovaj događaj ima za cilj podizanje svesti javnosti o značaju fizičke aktivnosti za očuvanje i unapređenje zdravlja. Učesnici će osim šetnje od 5.000 koraka, takođe imati prilliku da obave pregled na medicinskoj vagi koja pored telesne mase pruža detaljan uvid u mišićnu masu, procenat masti, potrebe bazalnog metabolizma i indeks telesne mase.

Iako se često zanemaruje kao vid fizičke aktivnosti, hodanje može doprineti boljoj kondiciji, sagorevanju viška kalorija i zdravlju srca. Za očuvanje optimalnog nivoa zdravlja, dnevna preporuka iznosi 10.000 koraka, dok 5.000 koraka dnevno minimalno preporučljivo da počne da se smanjuje rizik od prevremenog umiranja iz bilo kojeg razloga.