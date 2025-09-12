Lakim koracima do boljeg zdravlja: Pridružite se u subotu šetnji na Adi i proverite svoje telo
Plan je da učesnici zajedno naprave 5.000 koraka u cilju podsticanja zdravih životnih navika.
Ovaj događaj ima za cilj podizanje svesti javnosti o značaju fizičke aktivnosti za očuvanje i unapređenje zdravlja. Učesnici će osim šetnje od 5.000 koraka, takođe imati prilliku da obave pregled na medicinskoj vagi koja pored telesne mase pruža detaljan uvid u mišićnu masu, procenat masti, potrebe bazalnog metabolizma i indeks telesne mase.
Iako se često zanemaruje kao vid fizičke aktivnosti, hodanje može doprineti boljoj kondiciji, sagorevanju viška kalorija i zdravlju srca. Za očuvanje optimalnog nivoa zdravlja, dnevna preporuka iznosi 10.000 koraka, dok 5.000 koraka dnevno minimalno preporučljivo da počne da se smanjuje rizik od prevremenog umiranja iz bilo kojeg razloga.
Nacionalnu kampanju „Teži ravnoteži“ pokrenula je Privredna komora Srbije – Udruženje za prehrambenu industriju kao podršku Nacionalnom programu za prevenciju gojaznosti Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Kampanja je prvenstveno okrenuta kontinuiranom informisanju građana o važnosti uravnotežene ishrane i redovne fizičke aktivnosti u cilju postizanja dobrog javnog zdravlja stanovništva.