ruke žene obolele od ekcema sa crvenim pečatima

Atopijski dermatitis (atopijski ekcem), hronično zapaljensko oboljenje kože, nalazi se među 15 najtežih hroničnih bolesti koje nisu smrtonosne i pogađa više od 230 miliona ljudi širom sveta, prema podacima Svetske zdravstvene organizacije.

Svakog 14. septembra Nacionalno udruženje za pomoć i podršku pacijentima sa alergijskim i respiratornim oboljenjima “Alergija i ja” već osam godina brojnim aktivnostim pomaže pacijentima i podiže svest o ovom često zapostavljenom hroničnom oboljenju.

Prema podacima Evropske federacije EFA:

Samo 15% obolelih od atopijskog ekcema u Evropi zadovoljno je svojim trenutnim lečenjem.

Jedan od četiri pacijenta smatra da ne uspeva da drži bolest pod kontrolom i oseća da ne može adekvatno da se nosi sa svakodnevnim izazovima.

45% pacijenata ima značajno ograničen društveni život i slobodne aktivnosti zbog simptoma bolesti.

Prosečni godišnji troškovi lečenja iznose 927,12 evra po pacijentu, dok čak 95% ispitanih pacijenata ima dodatne troškove iz sopstvenog džepa.

Polovina pacijenata mora samostalno da finansira čak i osnovne tretmane koje im prepiše lekar.

Bolest utiče na socijalne odnose

Pored finansijskog opterećenja, bolest ima ogroman psihološki i socijalni uticaj. Prema Global Burden of Disease studiji, atopijski dermatitis je kožno oboljenje sa najvećim opterećenjem izraženim kroz broj godina života provedenih sa invaliditetom i nalazi se među 15 najtežih hroničnih nefatalnih bolesti, podseća predsednica NU Alergija i ja, Snežana Šundić Vardić.

- Alarmantno je da više od 25% pacijenata i njihovih porodica ne zna gde da potraži adekvatnu zdravstvenu pomoć, dok čak 62% njih kao svoj najveći prioritet vidi potrebu za holističkim pristupom lečenju, kombinovanjem medicinske terapije, psihološke podrške i edukacije - otkriva Snežana.

Atopijski dermatitis nije estetski problem, već ozbiljna hronična bolest koja utiče na svaki aspekt života pacijenata i njihovih porodica.

- Bolest menja svakodnevnicu, odnose, mogućnost rada i socijalne interakcije. Zato apelujemo na zdravstvene institucije, stručnjake i društvo u celini da zajednički radimo na boljoj dostupnosti savremenih terapija, jačanju podrške pacijentima i edukaciji javnosti. Naša je odgovornost da osiguramo dostojanstven život obolelima, bez stigme i osećaja bespomoćnosti - navodi predsednica NU Alergija i ja.

Besplatno dermatološko savetovalište širom Srbije