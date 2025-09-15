Slušaj vest

Beogradska opština Stari grad, zajedno sa Udruženjem za edukaciju, prevenciju i podršku obolelima od raka dojke "Žena uz ženu", organizovaće besplatne ultrazvučne preglede dojki 16. i 17. septembra na Kalemegdanu, najavila je na Instagram profilu udruženja Ana Dornik, predsednica tog udruženja.

Pregledi će biti organizovani u Ulici Carigradski drum na Kalemegdanu, od 14 do 20 časova, a prijave će biti moguće od 13.30 do 14 časova.

- Udruženje "Žena uz ženu" i ove godine, 12. put zaredom, organizuje besplatne ultrazvučne preglede dojke za dame do 45 godina starosti - rekla je Dornik. 

Ona ističe da statistika, nažalost, pokazuje da je sve više mladih žena suočeno sa dijagnozom raka dojke.

- Upravo zato, ovakve akcije imaju poseban značaj - pregled dolazi do njih, u njihovu opštinu, kako bi se svaka sugrađanka ohrabrila da uradi svoj besplatni ultrazvučni pregled i na vreme misli o svom zdravlju.

samopregled-dojki-shutterstock-2017468079.jpg
Pregledi namenjeni ženama do 45 godina starosti biće Foto: Shutterstock

Ona je pozvala sve dame sa Starog grada i okoline da budu hrabre, odvoje nekoliko minuta i provere svoje zdravlje - jer rana dijagnostika spasava živote.

- Pregledi namenjeni ženama do 45 godina starosti biće organizovani u pokretnoj dijagnostičkoj kabini, koja je opremljena savremenim ultrazvučnim aparatom i kompletnom dijagnostičkom opremom - objasnila je.

Samo u martu, kada je karavan bio na opštini Stari grad, pregledano je blizu 150 žena, a najčešće su dijagnostikovani fibroadenomi i ciste.

- Do sada je kroz karavan pregledano više od 12.000 žena. Kod 137 njih otkrivene su maligne promene, a kod 436 zena postojanje fibroadenoma i cista.

Ovi rezultati jasno pokazuju da je, iako raste svest o preventivnim pregledima, važno nastaviti sa ovakvim akcijama i omogućiti što većem broju žena da dođu na pregled u svom okruženju.

Izvor: Instagram @udruzenjezenauzzenu/zdrvlje.kurir.rs

Vrste raka dojke: Najčešći oblici i njihove glavne karakteristike

Ne propustiteVestiNaučnici pronašli način da spreče ponovnu pojavu raka dojke: Nova nada za obolele
shutterstock_2410112137.jpg
Zdravlje ženaMože li mamografija da otkrije rak kod gustih dojki? Onkolog objašnjava ključne činjenice
doktorka očitava rezultate mamografa na monitoru
Prevencija kao gara…Najvažniji pregledi koje bi svaka žena trebalo da obavi u četrdesetim: Prevencija na prvom mestu
pregled-mamografom-shutterstock-1951533499.jpg
VestiPrekretnica u lečenju raka dojke: Novi test mogao bi da donese revoluciju u terapiji
test-krvi-shutterstock-1682125726.jpg