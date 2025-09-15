Slušaj vest

Beogradska opština Stari grad, zajedno sa Udruženjem za edukaciju, prevenciju i podršku obolelima od raka dojke "Žena uz ženu", organizovaće besplatne ultrazvučne preglede dojki 16. i 17. septembra na Kalemegdanu, najavila je na Instagram profilu udruženja Ana Dornik, predsednica tog udruženja.

Pregledi će biti organizovani u Ulici Carigradski drum na Kalemegdanu, od 14 do 20 časova, a prijave će biti moguće od 13.30 do 14 časova.

- Udruženje "Žena uz ženu" i ove godine, 12. put zaredom, organizuje besplatne ultrazvučne preglede dojke za dame do 45 godina starosti - rekla je Dornik.

Ona ističe da statistika, nažalost, pokazuje da je sve više mladih žena suočeno sa dijagnozom raka dojke.

- Upravo zato, ovakve akcije imaju poseban značaj - pregled dolazi do njih, u njihovu opštinu, kako bi se svaka sugrađanka ohrabrila da uradi svoj besplatni ultrazvučni pregled i na vreme misli o svom zdravlju.

Pregledi namenjeni ženama do 45 godina starosti biće Foto: Shutterstock

Ona je pozvala sve dame sa Starog grada i okoline da budu hrabre, odvoje nekoliko minuta i provere svoje zdravlje - jer rana dijagnostika spasava živote.

- Pregledi namenjeni ženama do 45 godina starosti biće organizovani u pokretnoj dijagnostičkoj kabini, koja je opremljena savremenim ultrazvučnim aparatom i kompletnom dijagnostičkom opremom - objasnila je.

Samo u martu, kada je karavan bio na opštini Stari grad, pregledano je blizu 150 žena, a najčešće su dijagnostikovani fibroadenomi i ciste.

- Do sada je kroz karavan pregledano više od 12.000 žena. Kod 137 njih otkrivene su maligne promene, a kod 436 zena postojanje fibroadenoma i cista.

Ovi rezultati jasno pokazuju da je, iako raste svest o preventivnim pregledima, važno nastaviti sa ovakvim akcijama i omogućiti što većem broju žena da dođu na pregled u svom okruženju.