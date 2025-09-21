DA LI STE ZNALI?

Meta-analiza podataka iz istraživanja sprovedenog na preko dva miliona ljudi otkrila je da je histerektomija radi uklanjanja materice i grlića materice povezana sa pet odsto većim rizikom od moždanog udara.

Štaviše, histerektomija zajedno sa uklanjanjem oba jajnika povezana je sa 18 odsto većim rizikom od moždanog udara. Uklanjanje oba jajnika naziva se bilateralna ooforektomija.

- Rezultati ističu da ove uobičajene procedure nose dugoročne rizike - kaže Stefani Fobion, medicinska direktorka Društva za menopauzu, neprofitne organizacije koja nastoji da poboljša zdravlje žena.

Takođe se ističe potreba za pažljivijom procenom kardiovaskularnog rizika, kao i za sprovođenjem strategija koje bi smanjile rizik kod žena koje se podvrgavaju ovim operacijama.

Danas su histerektomije i ooforektomije (uklanjanje jednog ili oba jajnika) neke od najčešćih hirurških procedura koje žene primaju u SAD, a ipak još uvek vrlo malo znamo o dugoročnim zdravstvenim efektima.

Iako se mnoge od ovih operacija izvode zbog neterminalnih stanja, nedavni dokazi ukazuju na to da bi mogle imati opasne posledice po život osobe i zdravlje mozga.

Prevremena menopauza i mozak

Preporuke se razlikuju, ali obično se histerektomije koriste kao poslednje sredstvo za ozbiljna ginekološka stanja, poput raka, prolapsa, endometrioze, postporođajnog krvarenja ili fibroida materice (nekancerozne izrasline).

Međutim, pre početka veka u SAD je bila relativno uobičajena praksa uklanjanja oba jajnika tokom histerektomije. Tek u poslednjim decenijama dokazi sugerišu da ovaj pristup nosi potencijalne opasnosti.

Velika studija iz 2009. godine otkrila je da se žene kojima su oba jajnika uklonjena kao deo histerektomije zbog benigne bolesti suočavaju sa značajno povećanim rizikom od smrti od bilo kog uzroka, uključujući koronarnu bolest srca i rak pluća.

U poređenju sa onima koje su zadržale jajnike, one koje su ih uklonile suočile su se sa 14 odsto većim rizikom od moždanog udara.

Razlog za ovu povezanost nije jasan, ali neki naučnici sumnjaju da su ovi ishodi povezani sa prevremenom menopauzom, jer jajnici oslobađaju hormone.

Statistika u Srbiji Svake godine 28.000 ljudi u Srbiji dobije šlog, koji je još uvek među vodećim uzrocima smrtnosti i kod muškaraca i kod žena, a jedan od razloga je nedovoljno znanje o simptomima moždanog udara i hitnosti reagovanja.

Svakih 20 minuta jedna osoba u Srbiji doživi moždani udar, a svakih 60 minuta neko umre od moždanog udara.

Uklanjanje oba jajnika povećava rizik

Danas se uklanjanje oba jajnika generalno ne preporučuje kod pacijentkinja u premenopauzi, osim ako se ne suočavaju sa ozbiljnim rizicima, poput raka.

Ali veza između ooforektomija i moždanog udara je složena i na nju mogu uticati faktori poput starosti u vreme operacije, upotrebe hormonske terapije i različitih vrsta moždanog udara.

Na primer, 2018. godine, neki istraživači su otkrili da mlade žene koje imaju ooforektomiju i koriste estrogenske zamene nisu nužno izložene povećanom riziku od moždanog udara.

Međutim, meta-analiza iz 2024. godine otkrila je suprotno, otkrivši da je histerektomija povezana sa rizikom od moždanog udara, posebno kada su oba jajnika uklonjena.

Da bi razjasnili zabunu, istraživači u Kini analizirali su dugoročne nacionalne zdravstvene podatke iz SAD, prikupljene od više od 21.000 žena između 1999. i 2018. godine. Zatim su ovo istraživanje kombinovali sa 15 drugih studija radi statističkog poređenja.

Analizirajući nacionalne podatke od 1999. do 2018. godine, čini se da histerektomija nije značajno povezana sa rizikom od moždanog udara. Bila je povezana sa povećanim rizikom samo ako su oba jajnika takođe uklonjena.

Međutim, u većoj meta-analizi podaci su pokazali povećan rizik za obe grupe. Ovo ukazuje na to da neke prethodne studije možda nemaju dovoljno kapaciteta da pouzdano otkriju značajnu povezanost, što zahteva veće veličine uzoraka.

Pažljivo praćenje

Trenutna studija ukazuje da su histerektomija i/ili bilateralna ooforektomija povezane sa povećanim rizikom od moždanog udara, što naglašava da bi žene koje su imale ove operacije trebalo pažljivo pratiti i da su im potrebne proaktivne preventivne zdravstvene mere za rane znakove moždanog udara, zaključuju autori nedavne meta-analize.

- Štaviše, naši nalazi podstiču kliničke istraživače da istraže nove bezbednije hirurške tehnike ili alternativne tretmane za bolesti povezane sa histerektomijom/bilateralnom ooforektomijom.