Trenutno u svetu ima 60 miliona ljudi kojima je dijagnostikovan neki od težih oblik demencije

Novi naučni proboj mogao bi u potpunosti promeniti način na koji dijagnostikujemo i lečimo Alchajmerovu bolest.

Istraživači su otkrili da nivo biomarkera TSPO – proteina povezanog sa upalama u mozgu – počinje da raste u veoma ranoj fazi bolesti, čak i decenijama pre nego što se pojave prvi simptomi poput gubitka pamćenja.

TSPO je uočen u visokim nivoima kod miševa i ljudskih uzoraka sa naslednim oblikom Alchajmera, posebno u delovima mozga ključnim za pamćenje. Istraživanje takođe ukazuje na veću učestalost TSPO kod žena, što se poklapa sa tim da žene čine većinu obolelih.

- Ako naučimo da prepoznamo bolest u ovoj tihoj, početnoj fazi – možemo dobiti dragocenih pet godina za delovanje - rekao je vodeći istraživač, dr Tomas Gilarte.

Gilarte, priznati stručnjak za TSPO (translokatorski protein 18 kDa), istražuje ovaj protein više od 30 godina. Njegovo istraživanje je pomoglo da se on uspostavi kao pouzdan marker za snimanje neuroinflamacije kod višestrukih neuroloških, neurodegenerativnih i psihijatrijskih stanja.