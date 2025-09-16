Bezbednost lekova je bitna jer štiti pacijente od neželjenih efekata i osigurava efikasnu i sigurnu terapiju.

Svetski dan bezbednosti pacijenata ove godine obeležava se pod sloganom „Bezbednost pacijenata od samog početka“ i posvećen je bezbednom lečenju novorođenčadi i dece do devet godina, uz poseban naglasak na njihovu osetljivost i specifične zdravstvene potrebe. Svako dete ima pravo na sigurnu i kvalitetnu zdravstvenu negu od prvih dana života.

Zbog ubrzanog razvoja i različitih obrazaca bolesti, deca su izložena većim rizicima ukoliko se lečenje ne prilagodi njihovom uzrastu, veličini i zdravstvenom stanju. Jedan bezbednosni incident u najranijem detinjstvu može imati trajne posledice po zdravlje i razvoj deteta.

Farmaceutska industrija ima obavezu da brine o bezbednosti lekova tokom čitavog životnog ciklusa proizvoda – od istraživanja i razvoja do primene u praksi.

O bezbednosti leka razmišlja se tokom celog procesa

- Počevši od laboratorije i kliničkih ispitivanja, do trenutka kada lek postane deo svakodnevne terapije pacijenata, i tokom svih godina njegove primene. Naša obaveza je da stalno pratimo, analiziramo i unapređujemo podatke o bezbednosti, jer je poverenje pacijenata u lekove najveća vrednost koju čuvamo – izjavio je dr Bojan Trkulja, direktor Udruženja proizvođača inovativnih lekova INOVIA.

Dr Bojan Trkulja direktor Udruženja proizvođača inovativnih lekova – INOVIA; dr Ana Popović, direktor Udruženja proizvodjača generičkih i biosimilarnih lekova GENEZIS i Savo Pilipović, predsednik Udruženja pacijenata Srbije Foto: Milena Anđela Mišić-Atanacković

Farmakovigilanca podrazumeva stalno praćenje neželjenih dejstava i rizika povezanih sa lekovima.

- Farmaceutska industrija ima obavezu da redovno prati bezbednost svojih lekova i nakon dobijanja dozvole za stavljanje leka u promet, kroz otkrivanje ranije neprepoznatih opasnosti, razjašnjavanje predisponirajućih faktora, identifikovanje novih bezbednosnih signala i kvantifikovanje rizika u odnosu na korist primene za svaki pojedinačni lek. To je proces koji omogućava da svaki pacijent dobije terapiju koja je i efikasna i bezbedna – ističe dr Ana Popović, direktorka Udruženja proizvođača generičkih lekova Genezis.

Važnu ulogu igraju roditelji

Pored zdravstvenih radnika i industrije, ključnu ulogu imaju i pacijenti, a kada je reč o deci – njihovi roditelji i staratelji.

- Roditelji imaju veliku odgovornost da prate kako njihova deca reaguju na propisanu terapiju, da obaveste lekara ili farmaceuta o svakoj neželjenoj reakciji i da striktno prate uputstva o primeni lekova. Samo tako možemo zajednički doprineti bezbednijem detinjstvu i zdravijoj budućnosti – poručuje Savo Pilipović, predsednik Udruženja pacijenata Srbije.

Informativni štand u Beogradu Povodom Svetskog dana bezbednosti pacijenata, 17. septembra u Knez Mihailovoj ulici biće postavljen informativni štand posvećen važnosti brige o bezbednosti pacijenata, gde će građani moći da dobiju korisne savete i informacije o pravilnoj primeni terapije i značaju prijavljivanja neželjenih dejstava.