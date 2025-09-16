Slušaj vest

Na panelu je bilo reči o značaju ranog otkrivanja bolesti, ali i najnovijim dostignućima u lečenju pacijenata obolelih od karcinoma dojke.

Vesna Bondžić, predsednica udruženja „Ženski centar Milica“, istakla je da su rana dijagnoza i dostupnost inovativnih terapija presudni faktori u borbi protiv raka dojke:

- Ako se bolest otkrije na vreme i započne pravovremeno lečenje savremenim terapijama, šanse za izlečenje su veće od 90%. Upravo zato apelujemo na žene da redovno idu na preventivne preglede.

Ona je podsetila da je Centar za podršku pacijentkinjama sa rakom dojke i ginekološkim karcinomima, koji Ženski centar Milica vodi u Beogradu i Vrnjačkoj Banji, u prethodne dve godine pružio besplatnu pomoć i podršku za više od 2.000 žena, bilo kroz telefonsku liniju 0800 40 40 40, ili direktno pacijentkinjama i članovima njihovih porodica koje dolaze u centar.

- Naše korisnice suočavaju se sa brojnim problemima – od nedovoljne dostupnosti dijagnostike i terapija do nedostatka finansijske i psihosocijalne podrške kroz lečenje. Lečenje karcinoma dugo traje i skupo je, a pacijentkinje tokom bolovanja primaju samo 65% od plate. Pored toga, sistem socijalne zaštite ne prepoznaje onkološke pacijentkinje kao korisnice usluga poput pomoći u kući, psihološke podrške ili organizovanog prevoza.

Bondžić je naglasila da strah od povratka bolesti dodatno opterećuje mnoge pacijentkinje, čak i kada im je dijagnoza postavljena u ranoj fazi.

- Zbog toga se zalažemo da inovativne terapije za lečenje ranog karcinoma dojke za pacijentkinje sa visokim rizikom od povratka bolesti budu dostupne o trošku RFZO-a. Zahvaljujući saradnji sa stručnim udruženjima i lekarima, 2022. godine smo uspeli da se izborimo za terapiju za žene sa HER2+ karcinomom, a 2025. godine je poslata i inicijativa da se isto omogući i pacijentkinjama sa HER2- ranim karcinomom dojke.

Prim. dr sci. med. Marijana Milović Kovačević sa Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije Foto: Nemanja Nikolić

Srbija beleži jednu od najviših stopa smrtnosti od ove bolesti u Evropi, iako je broj obolelih prosečan.

- Razlog za ovo leži u visokoj stopi dijagnostikovanih pacijenata u uznapredovaloj i metastatskoj fazi bolesti, zatim slabijom pokrivenošću programima ranog otkrivanja, ali i zbog kašnjenja u lečenju i manjoj dostupnosti inovativne terapije u odnosu na razvijenije zemlje Evrope. Međutim, rešenje postoji i ono je rano otkrivanje i dostupnost najefikasnije postoperativne terapije - rekla je prim. dr sci. med. Marijana Milović Kovačević sa Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije i zaključila da kada je u pitanju rani rak dojke, jedna od tri pacijentkinje nema optimalnu terapiju, što direktno dovodi do posledica po preživljavanje.

Prof. dr Lazar Popović, onkolog na Institutu za onkologiju Vojvodine Foto: Shutterstock, Privatna Arhiva

Nadovezujući se na izlaganje svoje koleginice, prof. dr Lazar Popović, onkolog na Institutu za onkologiju Vojvodine. istakao je značaj lečenja u ranoj fazi bolesti gde se primenjuju različite kombinacije sistemske terapije sa jednim ciljem, a to je potpuno izlečenje pacijenta.

- Ovakav pristup lečenju uz davanje adjuvantne ciljane terapije povećava šansu za potpunim izlečenjem, i smanjuje rizik od povratka bolesti. Ovo ima višestruk značaj kako za samog pacijenta, tako i za državu, jer se na ovaj način doprinosi smanjenju smrtnosti, očuvanju radne sposobnosti žena, smanjenju troškova lečenja, što sve smanjuje kliničko i finansijsko opterećenje za pacijente, društvo i celokupan zdravstveni sistem - izjavio je prof. dr Popović.

Doc. dr Ana Cvetanović, sa Klinike za onkologiju Univerzitetskog Kliničkog centra u Nišu. Foto: Privatna Arhiva

Ukoliko se rak dojke ne leči adekvatno uvek postoji rizik od povratka bolesti. Statistika pokazuje da će jedna od dve pacijentkinje doživeti relaps unutar pet godina dok rizik od relapsa ostaje i duže od 20 godina.

- Najveću šansu za izlečenjem raka dojke imaju pacijentkinje koje se leče najefikasnijim mogućim terapijama u ranoj fazi bolesti. Kada govorimo o lečenju karcinoma koji se javlja kod najvećeg broja, čak 70 odsto žena sa rakom dojke (HR+/HER2-), jedna od tri žene u Srbiji nema optimalnu terapiju, a uvođenjem efikasne adjuvantne, odnosno postoperativne terapije, na listu lekova obezbedilo bi se adekvatno lečenje svih pacijentkinja sa ranim hormonozavisnim podtipom raka dojke, u skladu sa važečim svetskim vodičima lečenja - istakla je doc. dr Ana Cvetanović, sa Klinike za onkologiju Univerzitetskog Kliničkog centra u Nišu.

Panel diskusija jasno je pokazala da postoje i izazovi i rešenja – od ranog otkrivanja i pravovremene terapije do donošenja odluka koje mogu spasiti živote i unaprediti kvalitet života. Svaka žena treba da zna – rak dojke je izlečiv ako se otkrije na vreme i leči na pravi način.