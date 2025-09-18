Slušaj vest

Povodom 21. septembra, Svetskog dana borbe protiv Alchajmerove bolesti, Srpsko udruženje za Alchajmerovu bolest (SUAB) i HHU "Hleb života" vas pozivaju na javni događaj "Pitaj o demenciji/ Pitaj o Alchajmeru" u Knez Mihailovoj ulici u Beogradu, kod Delijske česme, u petak 19. septembra, u 12 časova.

Ova tema obeležavanja Svetskog dana borbe protiv Alchajmerove bolesti je izabrana, jer je poslednja svetska anketa pokazala da 80 odsto građana i 65 odsto zdravstvenih radnika pogrešno smatra da je demencija normalan deo starenja. Ovakvo pogrešno uverenje često proizlazi iz uzdržanosti da se postavljaju pitanja i da se pravovremeno potraže informacije, savet i podrška. A danas u Srbiji živi skoro 140.000 osoba obolelih od nekog oblika demencije, od kojih prema procenama 75 odsto nije dijagnostikovano, a još veći broj njih nije uključen u sisteme zaštite. Glavni teret brige o njima je na porodici. Brojni su problemi sa kojima se susreću oboleli i njihove porodice, i zato želimo da ovaj dan iskoristimo da oni postavljaju pitanja i da o ovoj bolesti, javno govorimo, navode iz udruženja.

U Srbiji živi skoro 140.000 osoba obolelih od nekog oblika demencije Foto: Shutterstock

Lekari će razgovarati sa starijima o faktorima rizika od demencije. Biće postavljeni pultovi udruženja na kojima će biti deljeni promotivni i edukativni materijali o demencijama i o aktivnostima udruženja na polju prevencije i podrške obolelima i njihovim srodnicima. Stonoteniserska akademija Kocić će demonstrirati stoni tenis, kao poželjnu fizičku aktivnost.

Na javnom skupu će govoriti mr Nadežda Satarić, predsednica SUAB-a, Brankica Janković, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti, Slavica Stuparušić, u ime neformalnih negovatelja obolelih i Katarina Radivojević, glumica.