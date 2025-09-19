Slušaj vest

Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut"objavio je novo epidemiološko saopštenje povodom širenja groznice Zapadnog Nilana teritoriji naše zemlje. Kako je saopšteno, do 14. septembra 2025. godine zabeleženo je ukupno 48 slučajeva obolevanja kod ljudi, a virus je potvrđen u čak 12 okruga širom Srbije.

Najviše zaraženih je registrovano u Beogradu (15 slučajeva) i Južnobačkom okrugu (10 slučajeva), dok su pojedinačni slučajevi prijavljeni i u drugim delovima zemlje.

Oboleli su evidentirani i u sledećim okruzima:

* Srednjobanatski – 4 slučaja

* Braničevski – 4 slučaja

* Južnobanatski – 3 slučaja

* Podunavski – 3 slučaja

* Moravički – 2 slučaja

* Severnobanatski – 2 slučaja

* Šumadijski – 2 slučaja

* Pomoravski, Raški i Zapadnobački – po 1 slučaj

Kako navode iz „Batuta“, među zaraženima dominiraju muškarci (65% slučajeva), dok je prosečna starost pacijenata 66,5 godina.

Virus Zapadnog Nila prenosi se ubodom zaraženog komarca, najčešće vrste Culex pipiens, koja je široko rasprostranjena i u Srbiji Foto: Shutterstock

Virus prisutan i u Evropi Groznica Zapadnog Nila nije prisutna samo u Srbiji – tokom 2025. godine slučajevi su zabeleženi i u brojnim zemljama Evropske unije i Evropske ekonomske zajednice, uključujući Grčku, Italiju, Rumuniju, Francusku, Bugarsku, Mađarsku, Španiju, Albaniju i Tursku.

Kako se prenosi i kako se zaštititi?

Virus Zapadnog Nila prenosi se ubodom zaraženog komarca, najčešće vrste Culex pipiens, koja je široko rasprostranjena i u Srbiji. Sezona prenosa virusa traje od juna do novembra.

Stručnjaci apeluju na građane da primenjuju mere lične zaštite, kako bi se smanjio rizik od zaražavanja:

* Korišćenje repelenata na otkrivenim delovima tela, posebno prilikom boravka napolju

* Nošenje dugih rukava i pantalona, po mogućstvu svetlih boja

* Izbegavanje boravka na otvorenom u sumrak i zoru – tada su komarci najaktivniji

* Ugradnja zaštitnih mreža na prozorima i oko kreveta

* Boravak u klimatizovanim prostorijama, gde je broj insekata manji

* Redovno uklanjanje stajaće vode iz saksija, kanti, posuda i drugih mesta pogodnih za razmnožavanje komaraca

* U slučaju putovanja u tropska i suptropska područja – obavezno poštovati sve preventivne mere

Simptomi groznice Zapadnog Nila Foto: Canva/A.M.

Kada se javiti lekaru?