Slušaj vest

Ova kampanja posvećena je prevenciji raka dojke i ginekoloških karcinoma, sa ciljem da podigne svest o važnosti redovnih pregleda i pruži podršku ženama širom Srbije, a tradicionalno sedmi put u Srbiji organizuje ŽC Milica, članica ENGAGE-a.

- Kampanja ističe da nijedno društvo ne može biti snažno bez zdravih žena, te da svaka porodica i zajednica imaju ulogu u očuvanju ženskog zdravlja — kaže Vesna Bondžić.

Kroz informisanje, ohrabrivanje i stvaranje navika preventivnih pregleda, ”Ne bez nje" želi da razbije stigrnu oko bolesti i pokaže da zajedništvo, podrška i otvoren razgovor mogu spasiti živote. Kampanja uključuje veb-sajt nebeznje.rs. Ovaj sajt želimo da postane mesto susreta i mesto podrške. Da postane adresa na kojoj se ne nalaze samo informacije, već i inspiracija gde možete naći odgovore na najčešća pitanja o skriningu, blog sa savetima i pričama uključiti se u Istraživanje o skriningu i događajima poput ”Daj pedalu raku”.

Vesna Bondžić Udruženje Ženski centar Milica Foto: Milena Anđela

Ne bez nje je kampanja podrške Nacionalnom skriningu dojke i grlića materice, podržana od Ministarstva zdravlja i Kabineta ministarke bez portfelja zaduženu za oblast rodne ravnopravnosti, sprečavanja ansilja nad ženama i ekonomskog i političkog osnaživanja žena.

Na konferenciji koja je okupila lekare, predstavnike državnih institucija i pacijente, istaknuto je da je po smrtnosti od karcinoma dojke Srbija na vodećem mestu u Evropi, a kad je reč o ginekološkim malignitetima, kada posmatramo karcinom jajnika, grlića i tela materice zbirno, pogađaju preko 4.000 žena u Srbiji godišnje. Na ovaj način se značajno približavaju karcinomu dojke, kao najčešćem ženskom karcinomu. Po smrtnosti od karcinoma dojke Srbija je nažalost među vodećim zemljama u Evropi i unapređenje skrininga bi doprinelo smanjenju smrtnosti.

- Jako važan faktor rizika je naš način života, ishrana, fizička aktivnost. Nema prevencije bolesti bez zdravog života. Iako ovo izgleda kao šablon, nezdav način života, nezdara ishrana, i sedeći način života su veliki faktor rizika. Za 30% je povećana učestalost karcinoma dojke, debelog creva i endometrijuma kod ljudi koji obavljaju sedeći posao, koji nemaju fizičku aktivnost. Kod svih karcinoma orgamnizam koji je u manjoj sposobnosti da se bori protiv infekcije. Važno je pomenuti da Humani papiloma virus ostaje stalno u telu. U većini slučajeva imunitet zdravog organizma toliko suzbija virus da se on ne može testom detektovati. Zatim, gojaznost je veliki faktor rizika za kancer endometrijuma. Masno tkivo je depo ženksih hormona, pa je taj višak estrogena faktor rizika. Zato su preventivni pregledi važni jer je bolest izlečiva samo ako se otkrije na vreme. Jedno naše istraživanje je pokazalo da samo 20% naših žena ide na redovne preventivne preglede - istakla je Emeritus prof.dr Vesna Kesić, ginekolog- onkolog, Medicinski fakultet u Beogradu i ex predsednik ESGO.

Emeritus prof.dr Vesna Kesić, ginekolog- onkolog Foto: Milena Anđela

Po smrtnosti od karcinoma dojke Srbija na vodećem mestu u Evropi, a kad je reč o ginekološkim malignitetima, kada posmatramo karcinom jajnika, grlića i tela materice zbirno, pogađaju preko 4.000 žena u Srbiji godišnje.

Posebno je zabrinjavajuća projekcija rasta smrtnosti od karcinoma tela materice u Evropi u sledećih 25 godina, što dodatno potencira značaj unapređivanja svih segmenata zdravstvene nege, kako bismo pomogli ovim pacijentkinjama, kako preventivnih metoda, tamo gde su one moguće, tako i adekvatnog zbrinjavanja već obolelih pacijentkinja.

Rizik za nastanak karcinoma grlića materice u Srbiji je veći u odnosu na druge evropske zemlje, a uprkos tome što je ovo jedini ginekološki malignitet koji je u velikoj meri preventabilan, rizik od umiranja je dvostruko veći u odnosu na većinu drugih evropskih zemalja.

Na današnjoj konferenciji istaknuto je da prevencija, koja uključuje i HPV vakcinaciju, koja je besplatna za devojčice i dečake od 9 do 19 godina i skrining koji uključuju za sada samo Papanikolau test su ključni za karcinom grlića materice i ovim metodama možemo značajno uticati na ranu dijagnostiku ove bolesti.

Sa druge strane, za karcinome jajnika i tela materice još uvek ne postoji efikasan skrining i bolest se najčešće otkriva tek kada se pojave jasni simptomi, što je u slučaju karcinoma jajnika dodatno otežano, s obzirom na nespecifičnost simptoma.

Najvažniji program za prevenciju karcinoma u Srbiji jeste Nacionalni skrining program za rak dojke i grlića materice. U Srbiji je odaziv žena na mamografske preglede na veoma niskom nivou i zahteva značajno unapređenje i mnogo veći odziv žena na mamografske preglede.

Samo negde oko 13 do 27% pacijentkinja sa dijagnozom uznapredovalog karcinoma jajnika doživi period od pet godina. Kod 80% pacijentkinja sa ovom dijagnozom koje su primile samo hemioterapiju bolest progredira. Na listi lekova RFZO se nalaze lekovi iz grupe PARP inhibitora i biološke terapije, ali je potrebno omogućiti njihovu kombinovanu primenu.

- Grupacija pacijentkinja sa metastatskim karcinomom grlića materice, nažalost, kao jedinu terapijsku opciju i dalje ima samo hemioterapiju i radioterapiju.

Zato je Ženski centar Milica, uz podršku Stručnog veća 19. juna 2024. podneo Inicijativu za stavljanje imunološke (pembrolizumab) i biološke (bevacizumab) terapije na Listu lekova koji se propisuju i izdaju na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja (RFZO) u lečenju pacijenata sa R/P/M (rekurentnim, perzistentnim ili metastatskim) karcinomom grlića materice.

I u Srbiji imamo dobar primer višegodišnje dostupnosti ciljane terapije karcinoma jajnika bazirane na molekularnom testiranju, ali je jedna podgrupa HRD pozitivnih pacijentkinja još uvek nema terapiju.

- Kada je u pitanju petogodišnje preživljavanje od ovih maligniteta, u slučaju da se bolest otkrije rano, bez metastaza, je preko 90%. Kod nas je situacija šarenolika za ove karcinome. Za rak jajnika je situacija najbolja i samo kod jednog podtipa nemamo sve od tearpija što bi trebalo da imamo. Kada je u pitanju rak grlića materice, tu se samo sporadično pacijentkinje leče onim najefikasnijim terapijama, dok je za rak tela materice situacija najlošija, i tu nemamo dostupne inovativne terapije za naše osiguranike. Podaci iz marta ove godine pokazuju da 45 lekova za 77 indikacija čeka dolazak na listu - izjavio je Bojan Trkulja, predsednik Udruženja proizvođača inovativnih lekova INOVIA.

Karcinom tela materice

Kada je u pitanju karcinom tela materice, bolest sa rastućom smrtnošću, lečenje bolesti u ranim stadijumima uglavnom daje bolje rezultate, dok su nam za uznapredovale stadijume bolesti potrebne nove i efikasnije terapijske opcije, sada registrovane i u Evropi i kod nas.

Na današnjoj konferenciji zaključeno je da, paralelno sa jačanjem programa prevencije i ranog otkrivanja, ključno je da se obezbedi i dostupnost molekularnih testiranja i lečenje ciljanim i imunološkim terapijama. Na taj način ženama obolelim od raka jajnika, grlića i tela materice, pružila bi se šansa za duži i kvalitetniji život, uporediva sa onom koju imaju pacijentkinje u drugim evropskim zemljama.