Male boginje iskorenjene su u samo 82 zemlje sveta, a Srbija već godinama nema obuhvat vakcinisane dece potreban za kolektivni imunitet. Zbog toga je uz podršku EU organizovana vanredna dopunska imunizacija vakcinom koja se daje protiv malih boginja, zaušaka i rubele. Izabrano je pеt окrugа као tеritоriје nа којimа ćе sе sprоvоditi акtivnоsti imunizаciје prоpuštеnih gоdištа MMR vакcinоm: Bеоgrаdsкi, Mаčvаnsкi, Rаsinsкi, Rаšкi i Pčinjsкi.

- Vakcinacija MMR vakcinom je izuzetno značajna, ne samo za zdravlje dece u Srbiji, već za zdravlje dece u regionu i šire. Posle kovida obuhvat vakcinacijom MMR vakcinama doživeo je određenu krizu zbog netačnih informacija da vakcina može dovesti do određenih bolesti ili poremećaja zdravlja - kaže Verica Jovanović, direktorka Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“.

Prema poslednjim informacijama, svuda u Evropi dolazi do pada obuhvata vakcinacije dece, kako u drugoj godini života, tako i u predškolskom periodu.

Posle kovida obuhvat vakcinacijom MMR vakcinama doživeo je određenu krizu Foto: Shutterstock

U Srbiji je obuhvat prvom dozom vakcine 84,3 odsto, a drugom dozom 90,8 odsto. Cilj je da se to podigne na 95 odsto kako bi sva deca bila zdrava, posebno ona koja zbog nekih drugih zdravstvenih problema ili narušenog imuniteta nisu mogla da budu vakcinisana.

Dodatno imunizovano 2.700 dece

Vanrednom dopunskom vakcinacijom imunizovano je još skoro 2.700 dece i ta akcija će se nastaviti.

- Još važniji je razgovor o značaju MMR vakcine sa ljudima. Poverenje roditelja u lekare i pedijatre doprinelo je da se oni ipak odazovu pozivu i ne odlažu vakcinaciju, jer time dovode svoju decu u rizik od veoma zarazne bolesti koja se brzo širi - istakla je Verica Jovanović.

Projekat vanredne dopunske imunizacije je, kako kaže, zajednička aktivnost ne samo zdravstvenih radnika već i celokupne zajednice, lokalnih samouprava, opština, škola i predškolskih institucija.