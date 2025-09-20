Slušaj vest

Republički fond za zdravstveno osiguranje saopštio je da je usvojio pravilnik kojim se osobama sa dijabetesom koje su do sada kao maloletnici koristile senzore za merenje šećera u krvi o trošku RFZO, omogućava da to nastave i nakon navršenih 18 godina.

Navode da će to pravo imati nakon što odluku usvoji Vlada Republike Srbije.