Usvojen pravilnik: Senzori za merenje šećera o trošku RFZO i za starije od 18 godina
Republički fond za zdravstveno osiguranje saopštio je da je usvojio pravilnik kojim se osobama sa dijabetesom koje su do sada kao maloletnici koristile senzore za merenje šećera u krvi o trošku RFZO, omogućava da to nastave i nakon navršenih 18 godina.
Navode da će to pravo imati nakon što odluku usvoji Vlada Republike Srbije.
Senzori su do sada o trošku RFZO bili obezbeđeni za osobe sa nestabilnim dijabetesom do 18 godina starosti kao i za sve osobe koje koriste insulinsku pumpu bez obzira na starost.
