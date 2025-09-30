DA LI STE ZNALI?

Nedavno objavljeno istraživanje u časopisu Biochemical Pharmacology prikupio je decenije istraživanja o epidemiologiji, kliničkim ispitivanjima i laboratorijskim eksperimentima, kako bi razjasnio na koji način kafa štiti ovaj vitalni organ.

Zaštitna jedinjenja kafe

Prema autorima, bioaktivna jedinjenja kafe – pre svega kofein, polifenoli i diterpeni – imaju snažna antioksidativna i antiinflamatorna dejstva. Ona smanjuju oksidativni stres, ublažavaju upalne procese i usporavaju nakupljanje fibroznog tkiva, što je ključni mehanizam u razvoju ciroze.

Kafa, osim toga, utiče i na crevni mikrobiom, čime posredno poboljšava zdravlje jetre. Određene studije ukazuju da redovno konzumiranje dve do tri šoljice dnevno smanjuje rizik od hroničnih bolesti jetre, uključujući nealkoholnu masnu bolest, hepatitis, pa čak i hepatocelularni karcinom. Pacijenti sa hepatitisom C koji su pili 3+ šoljice kafe dnevno imali su trostruko veću stopu odgovora na stariju antivirusnu terapiju (peginterferon/ribavirin) u poređenju sa onima koji nisu pili kafu, što ukazuje na potencijalno poboljšanje lečenja.

Zanimljivo je da blagotvorni efekti kafe nisu isključivo povezani s kofeinom. I dekofeinizovana kafa pokazuje zaštitne rezultate, što znači da polifenoli i drugi biljni sastojci imaju značajnu ulogu.

Višestruke meta-analize su otkrile da je konzumacija kafe povezana sa smanjenjem rizika od razvoja hepatocelularnog karcinoma ( HCC ), najčešćeg oblika raka jetre, i do 40%.

Blagotvorno dejstvo primećeno je i kod kafe bez kofeina, pa se pretpostavlja da polifenoli i srodni biljni sastojci imaju značajnu ulogu Foto: Shuitterstock

Na molekularnom nivou, jedinjenja iz kafe utiču na više signalnih puteva koji regulišu upalu, smrt ćelija i regeneraciju tkiva. Takođe, epigenetski faktori koje kafa pokreće mogu da uspore progresiju oštećenja jetre.

Ključno je da pregled detaljno opisuje pet glavnih linija odbrane kafe: njena antioksidativna, antiinflamatorna, antifibrotička, metabolizam-modulirajuća i svojstva uravnoteženja crevne mikrobiote . Takođe istražuje nove dokaze za epigenetsku regulaciju putem mikroRNK (npr. miRNA -122).

Zaključak

Ovi rezultati objašnjavaju zašto su populaciona istraživanja dosledno pokazivala da ljubitelji kafe imaju manju učestalost bolesti jetre i bolju ukupnu prognozu. Autori zaključuju da kafa predstavlja pristupačan, svakodnevni saveznik u očuvanju zdravlja, iako naravno ne može zameniti zdravu ishranu i medicinski tretman kada je potreban.

Dakle, iako kafu treba konzumirati umereno kao deo šireg zdravog načina života i ne treba je posmatrati kao „lek“, ovo piće predstavlja jednostavnu, pristupačnu i efikasnu dijetetsku strategiju za ublažavanje oštećenja jetre.

Potencijalni rizici uključuju anksioznost ili aritmije kod osoba osetljivih na kofein, povišen holesterol iz nefiltrirane kafe (npr. frenč pres) i potencijalne interakcije sa lekovima koji se metabolišu enzimima citohroma P450 (npr. određeni antidepresivi).

Potrebna su dodatna klinička ispitivanja kako bi se potvrdili preklinički nalazi; međutim, ovaj pregled učvršćuje status kafe kao ključne funkcionalne hrane u prevenciji i lečenju hroničnih bolesti jetre, transformišući jednostavan svakodnevni ritual u naučno potkrepljenu zdravstvenu intervenciju.