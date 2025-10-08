Demencija je progresivno stanje koje utiče na pamćenje, mišljenje i svakodnevno funkcionisanje, značajno smanjujući kvalitet života.

Jedna studija pokazala je da abdominalna mast povećava verovatnoću razvoja neurodegenerativnih bolesti za 13 odsto, dok višak masti oko ruku podiže rizik za 18 odsto.

Prekomerna težina je već povezana sa dijabetesom tipa 2, srčanim bolestima, moždanim udarom i rakom, ali ova istraživanja ističu da je naročito štetna mast u predelu stomaka. Britanska fondacija za srce (BHF) napominje da osobe sa visokom mišićnom snagom imaju 26 odsto manju verovatnoću razvoja neurodegenerativnih bolesti.

Studija je pratila skoro 413.000 učesnika iz UK Biobank baze, a nijedan učesnik nije imao neurodegenerativnu bolest na početku. Istraživači su merili količinu masti, mišića i kostiju u različitim delovima tela, a snagu mišića procenjivali su merenjem stiska.

Povišene masne naslage povezane su sa većim rizikom od demencije

Rezultati pokazuju da su povišene masne naslage oko stomaka ili ruku povezane sa većim rizikom, dok masnoća u nogama, snažni mišići i visoka gustina kostiju smanjuju šanse za razvoj ovih bolesti. Osobe sa višim nivoom masnoće takođe su izložene većem riziku od kardiovaskularnih bolesti.

Detaljna analiza je pokazala da 35 odsto osoba sa velikom količinom masnoće na stomaku i neurodegenerativnom bolesti takođe imaju srčanu ili cirkulatornu bolest.

Studije iz 2011. godine potvrdile su da visceralna mast srednjih godina utiče na smanjenje zapremine mozga. Visceralna mast, koja se nalazi duboko u abdomenu, iako neophodna za zaštitu organa, u višku povećava zdravstvene rizike.

Kako smanjiti rizik: Redovna fizička aktivnost i jačanje mišića smanjuju abdominalnu mast i poboljšavaju kognitivno zdravlje.

Uravnotežena ishrana bogata voćem, povrćem, integralnim žitaricama i nemasnim proteinima pomaže u održavanju zdrave telesne težine.

Praćenje obima struka: za žene ≥89 cm i za muškarce ≥102 cm ukazuje na povećan rizik od komplikacija povezanih sa visceralnom masnoćom.

Ako ste zabrinuti zbog svoje težine ili rizika od neurodegenerativnih bolesti, preporučuje se konsultacija sa lekarom opšte prakse.