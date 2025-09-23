Studija ističe potencijal korišćenja suza za merenje glukoze i mogućnost da pljuvačka, u određenim okolnostima, odražava nivo vitamina D

Ovo otvara mogućnost za manje invazivne metode praćenja hroničnih bolesti.

Nova studija objavljena u časopisu Physiologia istražuje da li se pljuvačka i suze mogu koristiti kao alternativni biološki uzorci za merenje nivoa vitamina D i glukoze kod pacijenata sa dijabetesom tipa 2.

Vitamin D (kalciferol) je esencijalni vitamin rastvorljiv u mastima, a postoje dva glavna oblika – vitamin D2 i vitamin D3. Može se uneti putem ishrane ili sintetisati u koži uz pomoć sunčevog UV zračenja.

Ovaj vitamin je ključan za apsorpciju kalcijuma u crevima i održavanje nivoa kalcijuma i fosfata u krvi, što omogućava rast i mineralizaciju kostiju. Takođe ima značajnu ulogu u smanjenju upalnih procesa, jačanju imuniteta i povezan je sa metabolizmom glukoze.

Nedostatak vitamina D povezuje se sa brojnim zdravstvenim problemima, uključujući kardiovaskularne bolesti, autoimune poremećaje, dijabetes, metabolički sindrom i infekcije. Ipak, u većini slučajeva nivo vitamina D meri se samo iz uzoraka krvi, a ne iz drugih telesnih tečnosti.

U ovoj studiji istraživači su želeli da provere da li se i pljuvačka i suze mogu koristiti za procenu nivoa vitamina D i glukoze kod osoba sa dijabetesom tipa 2.

U istraživanju je učestvovalo šest odraslih pacijenata sa dijabetesom tipa 2 i osam zdravih dobrovoljaca. Troje pacijenata sa dijabetesom uzimalo je suplemente vitamina D, dok zdravi ispitanici nisu.

Nakon najmanje tri sata posta, učesnicima su uzeti uzorci krvi, suza i pljuvačke. Uzorci su analizirani metodom elektrohemiluminiscencije kako bi se utvrdili nivoi vitamina D i glukoze.

Nedostatak vitamina D povezuje se sa brojnim zdravstvenim problemima, uključujući kardiovaskularne bolesti, autoimune poremećaje, dijabetes, metabolički sindrom i infekcije Foto: Shutterstock

Ključni nalazi studije

Nivoi vitamina D u krvi bili su slični kod zdravih i obolelih ispitanika, uz nešto viši nivo kod osoba sa dijabetesom, što se verovatno može objasniti suplementacijom.

Suplementacija, međutim, nije uticala na nivo vitamina D u pljuvački i suzama.

Analiza je pokazala da viši nivoi vitamina D u krvi značajno koreliraju sa nižim nivoima u pljuvački. Slična, ali statistički beznačajna, negativna korelacija uočena je između krvi i suza.

Kada je reč o glukozi, uočena je značajna pozitivna korelacija između krvi i suza.

Značaj studije

Rezultati ukazuju da bi suze mogle da budu pouzdan alternativni uzorak za merenje nivoa glukoze, dok pljuvačka u određenim uslovima može da odražava nivo vitamina D u krvi.

Prethodna istraživanja pokazivala su da pacijenti sa novodijagnostikovanim dijabetesom imaju niske nivoe vitamina D u krvi i pljuvački. Ova studija, međutim, ukazuje na negativnu korelaciju između nivoa vitamina D u krvi i pljuvački kod pacijenata koji sa dijagnozom žive najmanje pet godina.

Takođe je primećena tendencija da suze sadrže viši nivo vitamina D u odnosu na krv, i kod zdravih i kod obolelih ispitanika. Ipak, prethodne studije su nalazile suprotan odnos, što govori da zdravstveno stanje pojedinca može uticati na raspodelu vitamina D u različitim biološkim tečnostima.

Ova vrsta analiza otvara mogućnost za manje invazivne metode praćenja hroničnih bolesti. Foto: Shutterstock

Što se glukoze tiče, nalaz značajne korelacije između krvi i suza kod pacijenata sa dijabetesom ukazuje da bi uzimanje uzoraka suza moglo da postane neinvazivna i pouzdana metoda za praćenje nivoa šećera.

Studija ističe potencijal korišćenja suza za merenje glukoze i mogućnost da pljuvačka, u određenim okolnostima, odražava nivo vitamina D. Ipak, autori naglašavaju da su rezultati preliminarni i da je potrebno definisati posebne referentne vrednosti za svaku telesnu tečnost, jer na rezultate mogu da utiču razlike u sadržaju proteina, pH vrednosti, enzimskoj aktivnosti i viskoznosti.

Kako je istraživanje sprovedeno na malom broju učesnika, neophodna su veća klinička ispitivanja kako bi se potvrdile korelacije i razvile precizne metode za pouzdano merenje vitamina D i glukoze iz alternativnih uzoraka.