Istraživači sa Univerziteta u Tartu su ispitali uzorke stolice i evidenciju o lekovima na recept od više od 2.500 učesnika u mikrobiomskoj kohorti Estonske biobanke i otkrili da je većina testiranih lekova povezana sa promenama u crevnim mikrobima.

Mnoge od ovih promena su trajale godinama nakon što su pacijenti prestali da uzimaju lekove. Uticaj nije bio ograničen samo na antibiotike; antidepresivi, beta-blokatori, inhibitori protonske pumpe i benzodiazepini su takođe ostavljali trajne mikrobnе „otisке prstiju“.

Značaj istorije lekova u istraživanju mikrobioma

- Većina studija mikrobioma fokusira se samo na lekove koje pacijenti trenutno uzimaju, ali naši rezultati pokazuju da i prethodna upotreba lekova može biti podjednako značajna i predstavlja neočekivano snažan faktor u objašnjavanju individualnih razlika u mikrobiomu - ističe dr Oliver Asmets, glavni autor.

Ovo naglašava koliko je važno uzeti u obzir istoriju upotrebe lekova pri proučavanju veze između mikrobioma i bolesti.

Iznenađujuće je otkriće da benzodiazepini, koji se često propisuju za lečenje anksioznosti, utiču na crevni mikrobiom u gotovo istom stepenu kao antibiotici širokog spektra. Studija je takođe pokazala da lekovi unutar iste klase, poput diazepama i alprazolama, mogu različito remetiti mikrobne zajednice.

Prethodno korišćeni lekovi mogu značajno uticati na individualne razlike u mikrobiomu creva Foto: Shutterstock

Potvrđene dugoročne mikrobiološke promene

Uzorci praćenja od podgrupe učesnika potvrdili su da je početak ili prestanak uzimanja određenih lekova izazvao predvidljive mikrobne promene, što ukazuje na uzročne efekte. Uprkos maloj veličini uzorka u drugoj analizi vremenskih tačaka, autori su bili u mogućnosti da potvrde dugoročne efekte inhibitora protonske pumpe, selektivnih inhibitora ponovnog preuzimanja serotonina i antibiotika, kao što su penicilini u kombinaciji i makrolidi.

- Ovo je sveobuhvatna sistematska procena dugoročnih efekata lekova na mikrobiom korišćenjem medicinske dokumentacije iz stvarnog sveta - rekla je profesorka Elin Org, odgovarajuća autorka. Nadamo se da će ovo podstaći istraživače i kliničare da uzmu u obzir istoriju lekova prilikom tumačenja podataka o mikrobiomu.“