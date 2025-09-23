Psihička podrška osobama sa HIV‑om ključna je za očuvanje mentalnog zdravlja i kvalitet života.

Uz savremene, i besplatne lekove u Srbiji za HIV, danas se može živeti i stariti sa virusom – koji zahvaljujući terapiji više nije prenosiv intimnim putem – ali život sa HIV‑om i dalje podrazumeva svakodnevnu borbu sa unutrašnjim nemirima, strahom i usamljenosti.

Juče je u Beogradu Udruženje Potent predstavilo rezultate novog istraživanja, koji su pokazali da je svaka peta osoba sa HIV‑om u Srbiji u prethodnom mesecu imala suicidalne misli, a da psihološku pomoć prima tek svaka deseta.

U studiji sa 310 ispitanika, otkriveno je:

Depresija umerenog ili teškog oblika kod jedne od četiri osobe.

Suicidalne misli kod 20 odsto, dok 6 odsto predstavlja visok rizik.

Anksioznost kod oko 15 odsto.

Preko 90 odsto ispitanih smatra da psiholog mora biti deo timova na infektivnim klinikama. Psihološka podrška kao ključ oporavka

- Sem što se radi o lečenju, HIV je i psihološko iskustvo. Stigma utiče na testiranje, prihvatanje dijagnoze, na to da li će osoba nastaviti lečenje - kaže prof. dr Jovan Ranin, načelnik odeljenja za HIV u Beogradu.

Psiholog Jelena Jevtović, koja pruža podršku osobama koje žive sa HIV-om, ukazala da su pitanja koja oni često postavljaju - hoću li moći da vodim normalan život? Hoće li me okolina prihvatiti? Da li je moguće imati porodicu? – pitanja koja zahtevaju razumevanje, podršku i veliko znanje i senzibilisanost osobe koji radi sa ovim pacijentima.

Marko nikolić osoba sa HIV-om; Jelena Jevtović klinički psiholog; Prof. dr Jovan Ranin, načelnik odeljenja za HIV i AIDS Klinike za infektivne i tropske bolesti UKC Srbije Foto: Nemanja Vojnović

Strategija postoji Nacionalna strategija za prevenciju i kontrolu HIV infekcije predvidela je da infektivne klinike imaju psihološku službu, na terenu se još ne dešava.

Marko Nikolić iz Potenta upozorava da je strategija u poslednjoj godini važenja, a da infektivnih klinika sa psiholozima i dalje nema.

Udruženje Potent, uz podršku Evropske unije i Trag fondacije, ne samo da sprovodi istraživanja, već nudi i besplatno testiranje na HIV i druge PPI u Beogradu, Nišu i Kragujevcu. Kampanja „HIV i zdrav“ je lansirana da pokaže da život sa HIV‑om ne mora da bude život u senci – može biti zdrav, slobodan, ispunjen.