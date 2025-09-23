Čak 20% osoba koje žive sa HIV-om razmišlja o samoubistvu: Psihološka podrška mora biti deo lečenja
Uz savremene, i besplatne lekove u Srbiji za HIV, danas se može živeti i stariti sa virusom – koji zahvaljujući terapiji više nije prenosiv intimnim putem – ali život sa HIV‑om i dalje podrazumeva svakodnevnu borbu sa unutrašnjim nemirima, strahom i usamljenosti.
Juče je u Beogradu Udruženje Potent predstavilo rezultate novog istraživanja, koji su pokazali da je svaka peta osoba sa HIV‑om u Srbiji u prethodnom mesecu imala suicidalne misli, a da psihološku pomoć prima tek svaka deseta.
U studiji sa 310 ispitanika, otkriveno je:
- Depresija umerenog ili teškog oblika kod jedne od četiri osobe.
- Suicidalne misli kod 20 odsto, dok 6 odsto predstavlja visok rizik.
- Anksioznost kod oko 15 odsto.
- Preko 90 odsto ispitanih smatra da psiholog mora biti deo timova na infektivnim klinikama.
Psihološka podrška kao ključ oporavka
- Sem što se radi o lečenju, HIV je i psihološko iskustvo. Stigma utiče na testiranje, prihvatanje dijagnoze, na to da li će osoba nastaviti lečenje - kaže prof. dr Jovan Ranin, načelnik odeljenja za HIV u Beogradu.
Psiholog Jelena Jevtović, koja pruža podršku osobama koje žive sa HIV-om, ukazala da su pitanja koja oni često postavljaju - hoću li moći da vodim normalan život? Hoće li me okolina prihvatiti? Da li je moguće imati porodicu? – pitanja koja zahtevaju razumevanje, podršku i veliko znanje i senzibilisanost osobe koji radi sa ovim pacijentima.
Nacionalna strategija za prevenciju i kontrolu HIV infekcije predvidela je da infektivne klinike imaju psihološku službu, na terenu se još ne dešava.
Marko Nikolić iz Potenta upozorava da je strategija u poslednjoj godini važenja, a da infektivnih klinika sa psiholozima i dalje nema.
Udruženje Potent, uz podršku Evropske unije i Trag fondacije, ne samo da sprovodi istraživanja, već nudi i besplatno testiranje na HIV i druge PPI u Beogradu, Nišu i Kragujevcu. Kampanja „HIV i zdrav“ je lansirana da pokaže da život sa HIV‑om ne mora da bude život u senci – može biti zdrav, slobodan, ispunjen.
Belgijski naučnici razvili vakcinu za pomoć zaraženima virusom HIV-a - Koristili su lipidne nanočestice, a ključ je u jačanju imuniteta