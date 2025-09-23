Slušaj vest

Srpsko udruženje za Alchajmerovu bolest, kao i Hrišćansko humanitarno udruženje Hleb života, sa zadovoljstvom vas pozivaju na Tribinu povodom obeležavanja Svetskog dana borbe protiv Alchajmerove bolesti "Pitajte o Alchajmerovoj bolesti/Pitajte o demenciji". Tribina će se održati 24. septembra u zgradi opštine Stari grad (Makedonska 42), u velikoj sali u prizemlju, od 14.00 do 15.30 časova.

Uvodnu reč na tibini održaće:

  • mr Nadežda Satarić, socijalna radnica
    prof. dr Smiljana Popović Kostić, neurolog
    prim. dr Aleksandra Milićević Kalašić, neuropsihijatar
    Željka Cvjetan-Gortinski, drama terapeut
    Ljiljana Nestorović, andragoškinja

Na tribini lekari će upoznati ili podsetiti učesnike o faktorima rizika za obolevanje od demencije i značaju rane dijagnoze i lečenja bolesti. Ostale uvodničarke će predstaviti Izvod iz Svetskog Izveštaja o Alchajmerovoj bolesti za 2025. godinu, govoriti o rehabilitaciji i demonstrirati primere iste. Odgovoriće i na neka od pitanja koja su učesnici skupa 19. septembra u Knez Mihailovoj ulici u Beogradu postavili u anketi koju su tada sproveli. Organizatori poručuju da će svakako će biti prilike za odgovore i na sva vaša pitanja i nedoumice koje imate u vezi sa ovom bolešću

