Srpsko udruženje za Alchajmerovu bolest , kao i Hrišćansko humanitarno udruženje Hleb života , sa zadovoljstvom vas pozivaju na Tribinu povodom obeležavanja Svetskog dana borbe protiv Alchajmerove bolesti "Pitajte o Alchajmerovoj bolesti/Pitajte o demenciji " . Tribina će se održati 24. septembra u zgradi opštine Stari grad (Makedonska 42), u velikoj sali u prizemlju, od 14.00 do 15.30 časova.

Na tribini lekari će upoznati ili podsetiti učesnike o faktorima rizika za obolevanje od demencije i značaju rane dijagnoze i lečenja bolesti. Ostale uvodničarke će predstaviti Izvod iz Svetskog Izveštaja o Alchajmerovoj bolesti za 2025. godinu, govoriti o rehabilitaciji i demonstrirati primere iste. Odgovoriće i na neka od pitanja koja su učesnici skupa 19. septembra u Knez Mihailovoj ulici u Beogradu postavili u anketi koju su tada sproveli. Organizatori poručuju da će svakako će biti prilike za odgovore i na sva vaša pitanja i nedoumice koje imate u vezi sa ovom bolešću