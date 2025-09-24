Nakon što dosadašnje terapije nisu dale rezultate, jedina nada za zaustavljanje progresije bolesti je transplantacija matičnih ćelija u Moskvi.

Nikola Radović iz Beograda već deset godina hrabro vodi najtežu bitku svog života — sa multiplom sklerozom, bolešću koja mu svakog dana oduzima snagu i nadu. Sve do sada, terapije nisu uspeli da zaustave ovu nepredvidivu bolest koja polako guši njegov svet. Jedina šansa za spas leži u transplantaciji matičnih ćelija u Moskvi — lečenju koje može da zaustavi njeno napredovanje i vrati mu život koji zaslužuje.

Ali, ovaj tretman je izvan domašaja njegove porodice, jer su troškovi ogromni i preveliki za njihove mogućnosti. Nikola sada moli za pomoć svih nas, jer svaki doprinos znači novu nadu, novu priliku i novi dan za njega.

- To lečenje je skupo i moja porodica ne može da ga priušti sama. Iskreno vas molim, pomozite mi da stignem do Moskve - rekao je Nikola u video snimku koji je podelio sa svojim pratiocima.

2016. godine Nikoli je dijagnostikovana Multipla skleroza (Dg. G.35 Sclerosis multiplex), na osnovu učinjenih ispitivanja utvrđeno je da je bolest primarnoprogresivnog toka. Do sada je lečen terapijom Okrelizumabom, ali terapije nisu dale pozitivan efekat već je došlo do progresije bolesti.

Multipla skleroza je je bolest mozga i kičmene moždine, tj. centralnog nervnog sistema Foto: Shutterstock

Nakon konsultacija sa klinikom u inostranstvu predloženo je lečenje transplantacijom matičnih ćelija (HSCT tretman). S obzirom da ovaj vid lečenja iziskuje visoke troškove potrebna je pomoć svih humanih ljudi u vidu donacija.

Sredstva su potrebna za HSCT tretman, specijalističke preglede, laboratorijske analize, putne troškove i troškove smeštaja u toku lečenja.

Šta je primarno-progresivna MS? Ovu formu MS karakteriše lagano pogoršanje simtoma od samog početka bolesti. Međutim, kod ovih bolesnika su moguće faze relativno stabilnog stanja, a u manjem broju kod njih se, pored stalne lagane progresije bolesti, u nekom trenutku može da dogodi i relaps.

Kako pomoći Nikoli?

SMS porukom: Upiši 1854 i pošalji SMS na 3030, jednokratna pomoć od 200 dinara

Uplatom na dinarski račun: 160-6000002288431-28

Skeniranjem NBS IPS QR koda na vašoj mBanking aplikaciji

Uplatom na devizni račun: 160-6000002289886-28

IBAN: RS35160600000228988628