Naučnici su identifikovali ključni „cilj“ za lekove koji bi mogli da zaustave napredovanje raka pankreasa, pružajući novu nadu pacijentima. Stručnjaci sugerišu da bi ovo otkriće moglo značajno poboljšati ishode za obolele.

Nedavna analiza istakla je ozbiljnost bolesti, otkrivši da je većina pacijenata sa rakom pankreasa– 62 odsto u Engleskoj i 65 odsto u Velsu – dijagnostikovana u 4. fazi, što znači da se bolest već proširila i veoma je teško leč iti. Stopa preživljavanja je posebno niska: 22 odsto pacijenata u Engleskoj i 21 odsto u Velsu umire u roku od 30 dana od dijagnoze.

Ključno je blokiranje proteina SPP1

Novo istraživanje se posebno bavilo adenokarcinomom pankreasnog kanala (PDAC), najagresivnijom i najčešćom varijantom raka pankreasa.

Kroz niz eksperimenata, istraživači su otkrili da blokiranje proteina SPP1 efikasno zaustavlja širenje raka i produžava vreme preživljavanja. Naglasili su da bi ovo otkriće jednog dana moglo dovesti do lekova dizajniranih da ciljano blokiraju ovaj protein.

Istraživači sa Instituta za istraživanje raka (ICR) u Londonu analizirali su genetske podatke tumora 644 pacijenta i otkrili da su nivoi SPP1 proteina povećani u naprednim fazama raka pankreasa, u poređenju sa ranijim fazama.

Pacijenti sa višim nivoom SPP1 imali su lošije ishode, prema istraživanju koje je objavljeno u časopisu Nature.

Ovo itraživanje je identifikovalo protein koji, kada se blokira, može sprečiti širenje raka po telu Foto: Shutterstock

Tim, finansiran od strane ICR-a i organizacije Breast Cancer Now, koristio je i mini tumore uzgajane u laboratoriji kako bi modelovao ponašanje raka u ljudskom telu. Otkrili su da, kada se „isključi“ gen koji proizvodi SPP1, razvija se manje i manjih tumora nego kada je protein prisutan.

Istraživači su takođe utvrdili da ovaj protein igra ključnu ulogu i kod miševa sa PDAC-om. Kada je SPP1 „isključen“, miševi su značajno duže preživljavali – nijedan miš sa aktivnim genom nije preživeo više od 50 dana, dok je 20 odsto miševa bez ovog gena preživelo do 400 dana.

Bez metastaza

Takođe su primetili da tumori kod miševa sa „isključenim“ SPP1 genom nisu metastazirali.

Blokiranje SPP1 takođe je povećalo nivo drugog proteina nazvanog GREM1, koji je ranije povezan sa smanjenjem širenja raka pankreasa kada se nalazi u većim koncentracijama.

- Naše istraživanje je identifikovalo protein koji, kada se blokira, može sprečiti širenje raka po telu i omogućiti pacijentima da duže žive u dobrom zdravstvenom stanju. Sledeći korak je razviti lek koji precizno cilja ovaj protein - rekao je profesor Aksel Behrens, stručnjak za biologiju matičnih ćelija na ICR-u.

Profesor Kristian Helin, izvršni direktor ICR-a, dodao je da rak pankreasa i dalje predstavlja razornu dijagnozu jer se najčešća forma agresivno širi i teško je lečiti.

- Ovo istraživanje pruža nadu, identifikujući jasan cilj za zaustavljanje širenja bolesti. To je važan korak ka efikasnijem lečenju i radujem se budućim naporima u otkrivanju lekova koji će na osnovu ovih saznanja pružiti nove opcije pacijentima u hitnoj potrebi - istakao je on.

Rak pankreasa je vrlo agresivan Foto: Shutterstock

Istraživanje otvara nove mogućnosti za razvoj lekova

Više od polovine ljudi dijagnostikovanih ovom razornom bolešću umire u roku od samo tri meseca, što je šokantno i praktično se nije promenilo od 1970-ih, istaklča je Ana Dževel, direktor istraživanja u Pancreatic Cancer UK.

Hitno su potrebni novi, efikasniji tretmani, a ovo istraživanje baca novo svetlo na ključni protein koji omogućava brz razvoj raka pankreasa. Ovi obećavajući nalazi mogu otvoriti put za razvoj novih lekova koji ciljaju ovaj protein i zaustavljaju napredovanje raka.

Rak pankreasa je vrlo agresivan. Kada se otkrije, često je već toliko napredovao da sedam od deset ljudi ne dobija aktivno lečenje – čak ni hemioterapiju. Zaustavljanje širenja bolesti može omogućiti mnogima šansu za životno spasavajuću operaciju ili dodatno vreme sa svojom porodicom.