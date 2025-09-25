Slušaj vest

Na nedavno završenom kongresu Evropskog udruženja kardiologa u Madridu prezentovani su prvi internacionalni vodiči o dijagnostici i lečenju miokarditisa i perikarditisa, revolucionarnih smernica koje će promeniti pristup lečenju zapaljenja srčanog mišića i srčane maramice. Među autorima ovog izuzetno značajnog dokumenta je i prof. dr Arsen Ristić, kardiolog Univerzitetskog kliničkog centra Srbije i redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, što predstavlja dokaz da se Srbija nalazi u samom vrhu svetske kardiologije.

Učešće prof. Ristića u izradi vodiča je izuzetno priznanje, s obzirom da poziv za učešće u ovim dokumentima dobija veoma mali broj vrhunskih eksperata tokom svoje karijere. Ovo je već peti vodič Evropskog udruženja kardiologa u kome je prof. Ristić autor, a treći posvećen bolestima perikarda (2004., 2015. i 2025. godine), što potvrđuje njegovu visoku poziciju među vodećim svetskim ekspertima u ovoj oblasti tokom više od dve decenije. Dokument je objavljen u vodećem naučnom časopisu evropskog udruženja kardiologa (European Heart Journal), kao i u formi edukativne prezentacije, džepnog izdanja i vodiča za pacijente.

Zapaljenjske bolesti srčanog mišića i srčane maramice predstavljaju čest uzrok bolova u grudima, aritmija i iznenadne srčane smrti kod mladih ljudi i sportista, posebno onih sklonjih ponavljanim virusnim infekcijama.

Kada je upala burna, može dovesti do akumulacije velike količine tečnosti u srčanoj maramici i tamponade srca, što može rezultovati smrću zbog srčanog zastoja.

Dijagnostika i lečenje ovih bolesti značajno je napredovala u poslednjih desetak godina kroz integraciju laboratorijskih nalaza, pregleda srca ultrazvukom i magnetnom rezonancom, kao i hitnih analiza uzoraka biopsije srčanog mišića. Ove analize mogu tačno pokazati da li se radi o virusnoj infekciji, autoimunoj bolesti ili nekoj drugoj naslednoj bolesti srčanog mišića.

Za bolesnike sa burnim ili ponavljanim zapaljenjima sada su na raspolaganju novi moćni lekovi koji mogu veoma brzo da zaustave upalu i prekinu tegobe.

Prof. Arsen Ristić predstavlja jednog od najuspešnijih srpskih kardiologa u poslednje tri decenije. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1993. godine sa srednjom ocenom 10, a doktorirao na prestižnom Medicinskom fakultetu Univerziteta u Marburgu, jednom od najstarijih i najuglednijih u Nemačkoj. Tokom 2,5 godina provedenih u Marburgu kao stipendista Evropskog udruženja kardiologa i Svetske kardiološke federacije (1999-2002), prof. Ristić je osmislio i verifikovao nove tehnike za drenažu perikardnog izliva i intraperikardnu terapiju.

Ovi rezultati bili su povod za preko 130 predavanja po pozivu širom sveta i dodeljivanje organizacije prof. Ristiću, Beogradu i Srbiji dve evropske konferencije o bolestima miokarda i perikarda 2018. i 2023. godine. Pored toga o ugledu srpske kardiologije govori i Evropski i svetski kongres o srčanoj insuficijenciji na kome je u maju mesecu u Beogradu učestvovalo 5500 lekara iz celog sveta, a na kome je prof. Ristić obavljao dužnost ko-predsednika naučnog programa. Autor je 175 publikacija u naučnim časopisima, od kojih je 77 u vrhunskoj M21a kategoriji, sa kumulativnim impakt faktorom od 1833 i citiranošću od 25.600.

Američki sajt expertscape.com rangirao ga je 2021. godine kao trećeg eksperta na svetu na osnovu publikacija o perikardiocentezi.Sve najvažnije novine u ovoj oblasti biće prezentovane na kongresu "Sinergija" 26. septembra ove godine u Beogradu.