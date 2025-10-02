Ovi sićušni fragmenti plastike otkrivaju se u našoj stolici, posteljici, reproduktivnim organima, pa čak i u mozgu i kostima

Mikroplastika je danas toliko prisutna svuda da je svakodnevno pijemo, jedemo i udišemo. Kao rezultat toga, ovi sićušni fragmenti plastike otkrivaju se u našoj stolici, posteljici, reproduktivnim organima, pa čak i u mozgu.

Nova analiza 62 studije ukazuje da mikroplastika i još sitnije nanoplastične čestice utiču na zdravlje našeg skeleta na više načina.

- Naučne studije pokazuje da mikroplastika može dospeti duboko u koštano tkivo, kao što je koštana srž, i potencijalno izazvati poremećaje u njegovom metabolizmu - kaže Rodrigo Bueno de Oliveira, medicinski naučnik sa Državnog univerziteta u Kampinasu u Brazilu.

Neke studije sprovedene na ljudima otkrile su da se ti plastični ostaci nakupljaju u koštanom tkivu putem krvi, nakon što dospeju u organizam unošenjem. U tim delovima, istraživanja na životinjama pokazuju da mogu usporiti rast kostiju.

Štaviše, poremećaji u radu osteoklasta – ćelija koje podržavaju rast i obnovu kostiju – mogu dovesti do slabljenja koštanih struktura, čineći kosti podložnijima deformacijama i prelomima.

- Istraživanja ćelija koštanog tkiva in vitro pokazala su da mikroplastika narušava održivost ćelija, ubrzava njihovo starenje i menja način diferencijacije ćelija, uz to podstičući zapaljenske procese. Zabrinjavajuće je da su ovi štetni efekti kulminirali prekidom rasta skeleta kod životinja - objašnjava Bueno de Oliveira.

Iako se ovi nalazi možda ne mogu direktno preslikati na ljudske kosti, širom sveta raste učestalost osteoporoze – stanja u kojem kosti postaju krhkije i sklonije lomovima. Istraživači sumnjaju da mikroplastika može biti jedan od faktora koji tome doprinose, uz već poznate rizike poput konzumiranja alkoholai starenja populacije.

Ipak, stručnjaci upozoravaju da dodatno povećavamo ovaj „potcenjeni rizik“ – svake godine proizvodimo najmanje 400 miliona metričkih tona plastike, a taj proces emituje oko 1,8 milijardi metričkih tona gasova sa efektom staklene bašte.

Istraživači već godinama pozivaju da se ulože veća sredstva u proučavanje uticaja ovih problematičnih petrohemijskih zagađivača na naše telo.

U međuvremenu, možemo donekle smanjiti izloženost mikroplastici filtriranjem vode za piće i ograničavanjem upotrebe plastičnih proizvoda – od sintetičke odeće do plastičnih boca.

Ovo istraživanje objavljeno je u časopisu Osteoporosis International.